Resmi Gazete yoğunluktan çöktü

Memurlar Gerek kendi isimlerini, gerekse beraber çalıştıkları kişilerin isimlerinin olup olmadığına bakmak için dün gece Resmi Gazete’ye girmeye çalışınca, site çöktü.
Hükümet, daha önce de iki kez benzer şekilde, çok sayıda ismi KHK ekiyle Resmi Gazete aracılığıyla kamudan ihraç etmiş, o dönemlerde de resmi Gazete’nin internet sitesi çökmüştü.
İhraç edilen isimlerin ekli listede yer aldığı 679 sayılı KHK’ya öğle saatlerinde bile ulaşılamazken, diğer düzenlemelerin bulunduğu 680 ve 681 sayılı KHK’lara ise Resmi Gazete’nin sitesinden erişim, sabah saatleriyle birlikte mümkün hale geldi.