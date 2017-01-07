Resmi Gazete yoğunluktan çöktü

Hükümet, olağanüstü hal kapsamında kamudan yeni bir ihraç listesi yayınlandı. Ancak yaklaşık 8 bin 400 memuru kapsayan listenin yer aldığı Resmi Gazete'ye yoğunluktan dolayı ulaşılamıyor.

Hükümet, olağanüstü hal kapsamında kamudan yeni bir ihraç listesi yayınlandı. Ancak yaklaşık 8 bin 400 memuru kapsayan listenin yer aldığı Resmi Gazete'ye yoğunluktan dolayı ulaşılamıyor.

Memurlar Gerek kendi isimlerini, gerekse beraber çalıştıkları kişilerin isimlerinin olup olmadığına bakmak için dün gece Resmi Gazete’ye girmeye çalışınca, site çöktü.

Hükümet, daha önce de iki kez benzer şekilde, çok sayıda ismi KHK ekiyle Resmi Gazete aracılığıyla kamudan ihraç etmiş, o dönemlerde de resmi Gazete’nin internet sitesi çökmüştü.

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İhraç edilen isimlerin ekli listede yer aldığı 679 sayılı KHK’ya öğle saatlerinde bile ulaşılamazken, diğer düzenlemelerin bulunduğu 680 ve 681 sayılı KHK’lara ise Resmi Gazete’nin sitesinden erişim, sabah saatleriyle birlikte mümkün hale geldi.