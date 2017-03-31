Rex Tillerson: Büyük ve üstün lider Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunuyorum

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyaretinde Anıtkabir'i de ziyaret ederek Atatürk mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Tillerson, Anıtkabir Özel Defterini de imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyaretinde Anıtkabir'i de ziyaret ederek Atatürk mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Tillerson, Anıtkabir Özel Defterini de imzaladı.

Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, daha sonra Anıtkabir’e giderek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Aslanlı yoldan yürüyerek ve Atatürk mozolesine çıkan Tillerson, üzerinde adı yazılı çelengi mozoleye sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Tillerson, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu cümleleri yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve üstün lideri Mustafa Kemal Atatürk’e olan derin saygı ve hayranlığımın bir göstergesi olarak, Amerikan halkının bir temsilcisi sıfatıyla, Türk halkına ve bu büyük lidere saygılarımı sunmaktan derin bir onur duyuyorum.”

Tillerson’un Anıtkabir ziyareti sırasında olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulanması dikkat çekti.

DHA