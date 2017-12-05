Reza Zarrab’ın 10 günlük harçlığı 102 bin dolarmış!

Reza Zarrab, gözaltına alındığında üzerinde bulunan 102 bin dolar için "7 kişi için 10 günlük bir tatilde ihtiyacımız olabilecek para buydu" yorumunda bulundu.

Reza Zarrab, 19 Mart 2016 tarihinde; eşi Ebru Gündeş ve çocukları ile birlikte gittiği ABD’nin Miami kentinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Zarrab, Hakan Atilla davasında tanık olarak verdiği ifadesinde o ziyarete ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Reza Zarrab, ABD'nin Miami kentinde gözaltına alındığında yanında 102 bin dolar bulunduğunu söyledi. Zarrab'a bu 102 bin doların Disney World'e seyahati amacıyla olup olmadığı soruldu. Zarrab ise, “7 kişi için 10 günlük bir tatilde ihtiyacımız olabilecek para buydu” yanıtını verdi.