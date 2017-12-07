Reza Zarrab’ın falcısı ortaya çıktı!

Türkiye’deki mal varlığına el konulan Reza Zarrab'ın 'kara kutusu' olarak nitelenen ve gözaltına alınan asistanı Sinem Arslan'ın telefonundan ilginç detaylar çıktı. Bunlardan biri de Zarrab'ın davasıyla ilgili gelişmeleri falcısına danışmasını istemesi. Zarrab'ın geleceği ile ilgili kritik gelişmeleri sorduğu falcısının ise bir çok ünlü isme de fal danışmanlığı yapan 'Şuşu' lakaplı Şengül Boybaş olduğu öğrenildi

ABD'de, İran'a ambargoyu delmek iddiasıyla görülen davada tanık olan Reza Zarrab’ın Türkiye'deki mal varlığına el konulurken Türkiye’deki 3 çalışanı gözaltına alınmıştı. Gözaltılar sırasında ele geçirilen bir mektupta Zarrab’ın gizli planı da yer alıyordu. Ele geçirilen bilgiler arasında Zarrab'ın kara kutusu olarak nitelenen asistanı Sinem Arslan'a bazı konularda falcısına danışmasını istediği de yer alıyor.

O FALCI ‘ŞUŞU'

Asistanı Sinem Arslan'a telefondan yazdığı mesajda, “Cezaevinden çıkıp Dubai'ye yerleşebilecek miyim, görüşün bilgi verin” dediği falcının ise Şuşu lakaplı Şengül Boybaş olduğu öğrenildi. Boybaş, aralarında sinema sanatçısı Russell Crowe'dan ünlü manken Adriana Lima'ya kadar birçok ünlüye fal danışmanlığı yapan isim olarak biliniyor.



Yine Arslan'ın evinde bulunan notlardan biri “Klostrofobinin etkisiyle yanlış tercihler” ile başlayıp “Hükümet sahip çıkmayabilir” ile son buluyor. Sinem Arslan polis sorgusunda bu notu kendisinin kaleme aldığını söyledi. Bu notta yer alan bilgileri anlatırken de Reza Zarrab’ın isteği üzerine görüştüğü falcının mahkemeyle ilgili söylediklerini yazıp ABD'ye gönderdiğini ifade etti.

EL YAZISI NOTLA TALİMAT

Reza Zarrab'ın kendi el yazısıyla Sinem Arslan'a yollandığı tek sayfalık bir notta ise, Zarrab'ın cezasını tamamlamasının ardından Dubai'ye yerleşme planı ve bu konuda Dubai'deki avukatı ile görüşme isteğini yer alıyor.

Zarrab, ABD'deki avukatları aracılığıyla WhatsApp üzerinden yolladığı notta, “Sinem, Burada mailden çok açık yazamadım. Dubai'deki avukat Abdurrahman Al Sharif ile görüşüp ileride Dubai'de yaşayabilmem için Dubai'de oturum alıp alamayacağımı. Avukata de ki, Amerika'da savcılarla işbirliği yapıp uzlaşmaya giderse, cezası bittikten sonra Dubai'ye yerleşebilir mi? Amerika'dan direk Dubai'ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi? Bütün bunları görüşmek için avukattan randevu iste gidip yüz yüze görüş.” ifadelerine yer veriyor.