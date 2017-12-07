Reza Zarrab’ın lüsk yatı ile ilgili işlem başlatıldı

ABD’nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulan Reza Zarrab’ın Bodrum’da bulunan yelkenli lüks yatıyla ilgilide işlem başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab’ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu. Zarrab'ın Bodrum’da bulunan Malta bayraklı 7 milyon Euro değerindeki lüks teknesi içinde işlem başlatıldığı öğrenildi. Yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen lüks yat ile ilgili Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi. Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından “60 years” isimli lüks yata da el konulacağı öğrenildi. Tersanede bekletilen yatın üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre ise Tersane yetkililerine yatın denize indirilmemesi için talimat verildiği öğrenildi. (İHA)