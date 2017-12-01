Reza Zarrab’ın mal varlığı ne kadar? Mal varlığına el konulanların listesi! Reza Zarrab’ın hangi yakınları etkilenecek?

Reza Zarrab'n mal varlığı ve hangi yakınlarını mal varlığına el konulduğu merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararı verildi. EABD’de görülen ve tüm dünyanın dikkatle takip ettiği eski adıyla ‘Reza Zarrab’ yeni adıyla ‘Hakan Atilla’ davası devam ederken savcılık başlatıığı soruşturmayı tamamladı. Savcılık Zarrab'ın mal varlığına el konulmasına karar verdi. Peki mal varlığı ne kadar? İşte mal varlığına el konulan Reza Zarrab'ın yakınları listesi...

Herkesin merak ettiği soru mal varlığına el konulmasının ardından Reza Zarrab’ın mal varlığı ve hangi yakınlarının etkilediği oldu. Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab’ın mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında el konuldu. Peki ne kadar mal varlığı var? Reza Zarrab’ın hangi yakınları etkilenecek? İşte o 22 kişilik liste…

REZA ZARRAB’IN MAL VARLIĞI NE KADAR?

İstanbul Boğaz’ında Kanlıca’da iki adet yalının sahibi olan Sarraf’ın Kandilli’de bir köşkü bulunuyor. 12 milyon dolar değerinde ‘Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya'nın ‘Kendi Evi' tablosu, Büyükçekmece’de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul’da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy’de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza’da iki ofis katı, Tuzla’da fabrikası bulunuyor.

Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab'ın ortak olduğu şirketler şöyle:

ROYSAR DENİZCİLİK ENDÜSTRİYEL MAKİNE VE KIYMETLİ MADENLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR GIDA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ROYSAR ALTIN TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

ARE HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OTELCİLİKTEN AYRILMIŞTI

2013 yılında otelcilik alanında yatırım yapmak için kurduğu Arkla Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ABD’de gözaltına alınmadan beş gün önce 14 Mart 2016 tarihten ayrılmıştı. Şirket kurulduktan sonra, Kabataş’taki Aksigorta’nın Genel Müdürlük binasını 72 milyon dolara satın aldı.

İŞTE MAL VARLIĞINA EL KONULANLAR

Rıza Sarraf, Alara Sarraf, Hüseyin Sarraf, Şebnem Sarraf, Can Sarraf, Mehmet İbrahim Burhanettin, Behruz Büyükoğlu, German Ghanbari Arablou, Hüseyin Karabeyli, Bahram Dargan Moghaddam, Aydın Harazi,

Serdar Güneş, Ali Hossein Zadeh, Göksel Kum, Perviz Leki, Ahmet Saygın, Omid Mohagieh, Hüseyin Nobar, Mohammed Deza, Ali Polat