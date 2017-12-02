Reza Zarrab’ın mal varlığına el konuldu… İşte Zarrab’ın mal varlığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına 'yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk' suçu nedeniyle el konulması kararı verildi. Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab'la birlikte 22 kişi daha var. Listenin en dikkat çekici özelliği ise Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in olmaması. İşte Zarrab'ın mal varlığı...

ABD'de yargılanan ve şu sıralar ‘tanık' sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında el konuldu. Karardaki ‘yakınlarının' ifadesinin, Ebru Gündeş'in mal varlığını da kapsadığı iddia edilmişti ancak açıklanan listede Gündeş'in bulunmadığı öğrenildi. Listede Zarrab'ın Ebru Gündeş'ten olan çocuğu Alara Sarraf da yer aldı.

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AVUKATI: KIZI VAR EŞİ NEDEN YOK, ANLAMADIK

Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab'la birlikte 22 kişi daha var. Listede dikkat çeken şey ise ‘mal varlığına el konunanlar arasında' Zarrab'ın şarkıcı eşi Ebru Gündeş ancak kızları Alara Sarraf var. Zarrab Ailesi'nin Türkiye'deki avukatı Şebnem Eriş konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Ailenin mal varlığına el konulması kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi. Avukat Eriş “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” dedi.

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İŞTE MALVARLIĞINA EL KONULANLAR

Rıza Sarraf

Alara Sarraf

Hüseyin Sarraf

Şebnem Sarraf

Can Sarraf

Mehmet İbrahim Burhanettin

Behruz Büyükoğlu

Mehmet Mehdi Culazade

German Ghanbarı Arablou

Hüseyin Karabeyli

Bahram Dargahi Moghaddam

Aydın Harezi

Serdar Güneş

Ali Hosein Zadeh

Göksel Kum

Perviz Leki

Ahmet Saygın

Omıd Mohagilegh Eromi

Moshtaghl Mohammad Ali

Babak Nahani

Hüseyin Nobari

Mohammad Reza Pashapournıku

Ali Polat

ZARRAB'IN MAL VARLIĞI

İstanbul Boğaz’ında Kanlıca’da iki adet yalının sahibi olan Sarraf’ın Kandilli’de bir köşkü bulunuyor. 12 milyon dolar değerinde ‘Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya'nın ‘Kendi Evi' tablosu, Büyükçekmece’de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul’da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy’de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza’da iki ofis katı, Tuzla’da fabrikası bulunuyor.

Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab'ın ortak olduğu şirketler şöyle:

ROYSAR DENİZCİLİK ENDÜSTRİYEL MAKİNE VE KIYMETLİ MADENLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR GIDA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ROYSAR ALTIN TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

ARE HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ

ROYSAR MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ