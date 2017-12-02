Reza Zarrab’ın mal varlığına el konuldu… İşte Zarrab’ın mal varlığı

ABD'de yargılanan ve şu sıralar ‘tanık' sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında el konuldu. Karardaki ‘yakınlarının' ifadesinin, Ebru Gündeş'in mal varlığını da kapsadığı iddia edilmişti ancak açıklanan listede Gündeş'in bulunmadığı öğrenildi. Listede Zarrab'ın Ebru Gündeş'ten olan çocuğu Alara Sarraf da yer aldı.
AVUKATI: KIZI VAR EŞİ NEDEN YOK, ANLAMADIK
Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab'la birlikte 22 kişi daha var. Listede dikkat çeken şey ise ‘mal varlığına el konunanlar arasında' Zarrab'ın şarkıcı eşi Ebru Gündeş ancak kızları Alara Sarraf var. Zarrab Ailesi'nin Türkiye'deki avukatı Şebnem Eriş konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Ailenin mal varlığına el konulması kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi. Avukat Eriş “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” dedi.
İŞTE MALVARLIĞINA EL KONULANLAR
Rıza Sarraf
Alara Sarraf
Hüseyin Sarraf
Şebnem Sarraf
Can Sarraf
Mehmet İbrahim Burhanettin
Behruz Büyükoğlu
Mehmet Mehdi Culazade
German Ghanbarı Arablou
Hüseyin Karabeyli
Bahram Dargahi Moghaddam
Aydın Harezi
Serdar Güneş
Ali Hosein Zadeh
Göksel Kum
Perviz Leki
Ahmet Saygın
Omıd Mohagilegh Eromi
Moshtaghl Mohammad Ali
Babak Nahani
Hüseyin Nobari
Mohammad Reza Pashapournıku
Ali Polat
ZARRAB'IN MAL VARLIĞI
İstanbul Boğaz’ında Kanlıca’da iki adet yalının sahibi olan Sarraf’ın Kandilli’de bir köşkü bulunuyor. 12 milyon dolar değerinde ‘Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya'nın ‘Kendi Evi' tablosu, Büyükçekmece’de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul’da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy’de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza’da iki ofis katı, Tuzla’da fabrikası bulunuyor.
Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab'ın ortak olduğu şirketler şöyle:
ROYSAR DENİZCİLİK ENDÜSTRİYEL MAKİNE VE KIYMETLİ MADENLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ROYSAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ROYSAR GIDA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ROYSAR ALTIN TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
ARE HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ
ROYSAR MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ