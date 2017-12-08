Riskler büyük! Meteoroloji’den İstanbul’a hafta sonu uyarısı… | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu hakkında bir son dakika uyarısı yayınladı. Soğuk ve yağışlı haftanın yaşandığı haftanın ardından ısınan havayla birlikte fırtına geliyor. Meteoroloji'nin yaptığı fırtına uyarısının kapsamı, Marmara Bölgesi ve İstanbul! Fırtına büyük riskler getirecek...

Karlı hafta gitti havalar ısınacak derken Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi. İstanbul’a fırtına geliyor, kuvvetli lodos bazı riskler de barındırıyor.

KUVVETLİ FIRTINA BÜYÜK RİSKLER GETİRECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre üzgarın Marmara Bölgesi ve İstanbul’da 09.12.2017 Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat); Cumartesi gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Fırtınanın içerdiği riskler şu şekilde;

Çatı Uçması – Ağaç veya Direklerin Devrilmesi – Ulaşımda Aksamalar – Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi

FIRTINA NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Uyarısı şu şekilde devam ediyor; Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahminine göre 5 günlük hava durumu şu şekilde;