Rize 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Rize halkı Türkiye'nin geleceğini belirlemek için sandık başına gitti. Anayasa referandumu için tercih yapan vatandaşlar, Rize 2017 referandum sonuçları için nefeslerini tuttu. Peki, oy oranları nedir?

Rize’de yüz binlerce vatandaş Anayasa referandumu için sandık başına koştu. Oy verme işlemlerinin sona ermesi ile birlikte halk “Rize 2017 referandum sonuçları”nı merak etmeye başladı. İşte Rize oy oranları…

RİZE evet %6 hayır %94 Açılan Sandık %24

RİZE 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Rize 2010’da gerçekleşen referandumda evet demişti. Rize referandum sonuçlarına göre, 229242 seçmenden 178328 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %78,99 olmuştu.

EVET: % 76.04

HAYIR: % 23.95

RİZE 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Rize cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 18,27

Recep Tayyip Erdoğan: % 80,57

Selahattin Demirtaş: % 1,16

RİZE 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Rize sonuçları şu şekilde:

AKP: % 75,9

CHP: % 14,9

MHP % 5,4

HDP % 0,6

2017 referandum sonuçları: Türkiye geneli

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