Rize’de ‘çocuk istismarı’ sanığına 24 yıl hapis

Rize'de, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan dönemin İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı Mehmet Nuri Gezmiş, 24 yıl 2 ay hapis cezasında çarptırıldı.

Olay 2016 yılının ilk günlerinde meydana geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı 56 yaşındaki Mehmet Nuri Gezmiş hakkında, yaşı küçük erkek çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Nuri Gezmiş'in cep telefonları ve kullandığı bilgisayarlar incelemeye alındı.

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Bilgisayar hard disklerine format attığı ve hard disklerin değiştirildiği belirlenen Mehmet Nuri Gezmiş'in bilgisayarlarında küçük çocuklarla ilgili uygunsuz görüntüler ve yazışmalar olduğu saptandı. Polis soruşturmayı sürdürürken 13 yaşındaki bir başka çocuğun ailesinden de istismar yönünde şikayet geldi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemelerinin sona ermesinin ardından gözaltına alınan Mehmet Nuri Gezmiş, çıkarıldığı mahkemece, ‘küçük yaşta çocuklara cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Nuri Gezmiş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı beraat talep ederken, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Nuri Gezmiş’i, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamasıyla da 16 yıl 8 ay olmak üzere toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti.

Bu arada Mehmet Nuri Gezmiş’in, 2001-2003 yılları arasında Ensar Vakfı Şube Başkanlığı yaptığı da öğrenildi.

DHA