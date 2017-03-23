Robert Kolej’in 37 yıl önce sır olan hazinesi

Türkiye'nin en köklü ve güçlü eğitim kurumlarından Amerikan Robert Kolej'in envanterinde kayıtlı olan paha biçilmez tarihi obje ve sikkeler 1980'de çalındı ya da kayboldu. Denetlemelerde yapılan sayımlarda ortaya çıkan hırsızlıkla ilgili o dönem soruşturma açıldı. Yurtdışına kaçırıldığı tahmin edilen eserlerle ilgili hiçbir ipucu elde edilemedi.
Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre; 37 yıl aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, il turizm müdürlükleri aracılığıyla tüm müze, müzayede salonları ve koleksiyonerlere yazı göndererek Robert Kolej'in envanterindeki eserlerin çalındığı/ kaybolduğu bilgisini verdi. 10 Mart tarihli dosyada, tüm tarihi obje ve sikkelerin fotoğrafları da yer aldı.
Çalınan/kaybolan 23 tarihi obje arasında 13. yüzyıl Selçuklu dönemi kâse parçaları, MÖ 6. yüzyıl Korint Çağı sonuna ait kâse, MS 2. yüzyıl Roma dönemi koku şişesi, MÖ 5. yüzyıl Eski Yunan dönemine ait kandiller de bulunuyor. Çoğu Roma dönemine ait olmak üzere bin kadar tarihi eser niteliğinde sikkenin (para) büyük bölümünün Julias Sezar, Augustus, Neron, Galba, Vespasianus, Vetellus, Titus, Domitiamus, Nerva, Traianus, Hadrianus dönemlerine ait çok nadir bulunduğu ve paha biçilemez olduğu belirtiliyor.