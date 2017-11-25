ROK, AKP’yi böldü

Boşnaklarla ilgili söylediği sözlerle gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, AKP içinde tartışmalara neden oldu. AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Rasim Ozan Kütahyalı'ya sahip çıkarken Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Kütühyalı’nın söylemlerini eleştirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı AKP içerisinde de tartışma çıkardı. Boşnaklarla ilgili kullandığı sözlerle tepkileri üzerine çeken Kütahyalı’ya AKP İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, sahip çıktı. Kocabıyık, kişisel Twitter hesabından, ROK için övgü dolu sözlerle bahsetti.

“MESLEK KAZASI”

Kocabıyık, yayımladığı mesajlarında; “Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak kardeşlerimizle hiçbir sorunu yoktur. Kendisi geçmişteki Boşnak kurtuluş mücadelesine destek vermiş birisidir. Buna ben şahidim. Olan şey tamamiyle dikkatsizlik ve meslek kazasıdır” ifadelerine yer verirken Kocabıyık’ın attığı bu tweet sosyal medyada alay konusu oldu. 1 Mart 1992’de başlayan Bosna kurtuluş mücadelesine, 30 Nisan 1981 doğumlu ROK’un nasıl destek verdiği de açıklanamadı.

İşte Kocabıyık’ın attığı o tweetler:

GÜLEN’İ ÖVMEKLE TANINIYOR

ROK’a sahip çıkan AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ise Fethullah Gülen’e yaptığı övgülerle biliniyor. Kocabıyık, Yeni Asır gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı dönemde Fethullah Gülen hakkında, “Vicdani sorumluluğumun gereği olarak belirtmem gerekir ki, Fethullah Gülen Hocaefendi belki de son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir” demişti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ELEŞTİRDİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, ROK’un söylemlerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Bende bir Balkan evladıyım. Balkan evladı olmak yetmez. İnsan olan herkesin böyle galiz ifadeler karşısında rencide olmaması mümkün değildir. Nefretle kınıyorum. Üslubu beyan ayniyle insandır” ifadelerini kullandı.