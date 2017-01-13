‘Rum tarafının haritası kabul edilemez’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak. Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak’ta başlayacak çalışmanın hemen ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak. Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak’ta başlayacak çalışmanın hemen ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beşli Konferansın bitmediğini ve sürecin belirsizliğe mahkum edilmediğini, aksine 5 gün sonra ne yapılacağının konsensusla belirlendiğini kaydetti. Akıncı, sabırlı olunmasını ve 18 Ocak'ta devam edilecek teknik çalışmalara fırsat verilmesini istedi.

Akıncı, “18 ocak'ta başlayacak çalışmanın hemen ardında bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var” dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün başlayan sürecin 18 Ocak’a bırakılmasının Türk tarafının tercihi olmadığına işaret ederek, sorunun artık sürüncemede kalmaması ve buraya kadar getirilen sürecin başarısızlığa ulaştırılmasının büyük hata olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cenevre'de gerçekleştirilen Beşli Konferans ve müzakerelerle ilgili bilgi verdi. Pazartesinden beri sürdürdükleri toplantının sonunda olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Akıncı, 01 Aralık'ta varılan mutabakat gereğince, 9-11 Ocak tarihleri arasında 2 tarafın katılımıyla 4 başlık konusunda geriye kalan unsurların tartışılması, uzlaşılamayan konularda mümkün olan uzlaşıların artırılması ve daha önce belirlenen yüzdeliklere bağlı olarak haritaları sunmaya karar verdiklerini belirtti.

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Akıncı, Cenevre'deki ilk 2 gün bazı uzlaşılar elde edildiğini ancak daha yapılacak iş olduğunu belirterek, yıllardır konuşulan konuları 20 aydır konuştuklarını söyledi.

Cenevre'de ilk defa tarafların harita sunduğunu ve yüzdelikler kontrol edildikten soran haritaların BM kasasına kilitlendiğini kaydeden Akıncı, “Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis bizim sunduğumuz haritanın kabul edilemez olduğunu, biz de onların sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri'ne bir mektup verdik” dedi.

Uzun yıllardan sonra ilk defa garantilerle ilgili beşli konferans yapıldığını ve toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini kaydeden Akıncı, zaman kaybetmemek adına, yemekte bile bu konuların konuşulduğunu belirtti.

Akşam seansında, sürecin nasıl ileri taşınabileceği konusunda görüş alışverişi yapıldığını kaydeden Akıncı, garantörlerin kendi aralarında da görüşmelerde bulunduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de ayrıca görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Akıncı, konferansın akşam bölümünde ise bundan sonraki süreci nasıl ileri taşıyabileceklerini ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'taki tarafların yanısıra Türkiye ve İngiltere'nin konferansı ara vermeden sürdürme kararlılığı içinde hareket etmek istediklerini ancak Yunanistan'ın hazırlık talebinde bulunduğuna işaret etti. Akıncı, Yunanistan'ın bu talebini, konferans kararı gibi basına da açıkladığını ancak bu tarih üzerinde uzlaşılamadığı için 18 Ocak'ın konferansı sürdürme tarihi olarak belirlendiğini söyledi.

18 Ocak'ta devam edecek konferansta kendisinin Müzakereci Özdil Nami tarafından temsil edileceğini kaydeden Akıncı, tarafların yanı sıra garantör temsilcilerinin konferansa katılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konferansın tamamlanmadığını, yeni bir şekil aldığını ve daha üst seviyede ele alınacağı bir üst seviyeye götürmek için bir alt yapı çalışması yapılacağını söyledi.

BM tarafında yapılan ortak açıklamada dile getirilen kararlılığa vurgu yapan Akıncı, bu kararlılığı garantörlerin de desteklediğine işaret etti. Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı adına 20 aydır sürdürdüğümüz bu çalışmaların son aşamasına geldik” dedi.

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Henüz bağlanmamış konular olduğunu ancak bazı konuların en son aşamaya gelindiğinde bağlanacağını kaydeden Akıncı, bütün konuların son aşamada bağlanacağına da dikkat çekti.

“ÇÖZÜM SÜRECİ UCU AÇIK BİR YOLA HAVALE EDİLMEDİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak. Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak'ta başlayacak çalışmanın hemen ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var” dedi.

Garantiler ve güvenlik konularının yansıra diğer konuların da paralel giderilmesi ve sorunun artık sürüncemede kalmaması gerektiğini kaydeden Akıncı, “Buraya kadar getirilen sürecin başarısızlığa ulaştırılması büyük hata olur çünkü böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir” ifadesini kullandı.

İHA