‘Rus Büyükelçi Karlov’ cinayetinde serginin organizatörüne tutuklama!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında serginin organizatörü tutuklandı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Timur Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Mustafa Timur Ö., “tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
İHA
Son güncelleme: 22:1828.12.2017