Rus Büyükelçi’yi öldüren polis Altıntaş’ın ‘mektup’ gizemi

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede yeni bilgilere ulaşıldı. Altıntaş, suikasttan önce internette 'ileri tarihli mektup yollama yöntemlerini' araştırmış. Savcı şimdi, katil polisin kime mektup yolladığını araştırıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir sergi sırasında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; savcılık, suikastın faili polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırıdan önce nerelere gittiğini, kimlerle irtibat kurduğunu ve bağlantılarını araştırıyor. Yapılan araştırmalarda, soruşturmanın ilerlemesi ve suikastın ardındaki güçlerin ortaya çıkmasının önüne geçmek için hedef şaşırtılmaya çalışıldığı belirlendi.

GAY SİTESİNDE ADINA PROFİL AÇILDI

Suikastın ardından Altıntaş'ın kullandığı telefon numarası deşifre edilerek internet ortamında paylaşıldı, hatta bir gay sitesinde “Mevlüt Mert Altıntaş” adına hesap açıldı. Yüzlerce kişi Altıntaş'ın olduğu ifade edilen numarayı aradı. HTS kaydına ise çok sayıda numara düştü. Savcılığın Altıntaş'ın HTS kaydığını araştıracağını ve söz konusu numaraları tek tek inceleyeceğini değerlendiren suikastın ardındaki güçler, bu sayede hedef şaşırtmayı planladı.

BELÇİKA'DAN KİM ARADI?

Polis, suikastın ardından Altıntaş'ın telefonu kapalı olmasına rağmen aynı numara tarafından birden fazla arama yapıldığını belirledi. Söz konusu aramanın Belçika'dan gerçekleştiği tespit edildi. Savcılık bu numaranın kim tarafından kullanıldığını belirledi, bağlantıları mercek altına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin Belçika'da öğrenci olduğu anlaşıldı. Altıntaş'ın evinde bulunan bilgisayarını inceleyen bilişim polisi, suikasttan yaklaşık 10 gün önce Karlov ile ilgili araştırma yapıldığını tespit etmişti.

19 ARALIK’I VE ‘GELECEĞE MEKTUBU’ ARAŞTIRMIŞ

Altıntaş'ın ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile ilgili de internetten arama yaptığı, Rus Kültür Merkezi'nin yanı sıra Amerikan Kültür Derneği ile ilgili de incelemelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bilgisayar üzerindeki incelemeleri devam eden bilişim polisi, Altıntaş'ın suikast tarihi olan 19 Aralık günü dünyada hangi olayların olduğunu araştırdığını da belirledi. Altıntaş'ın ayrıca, internetten “geleceğe mektup yollama” yöntemlerine baktığı, bu kapsamda ileri tarihli bir mail'in nasıl gönderileceğine ilişkin araştırma yaptığı da tespit edildi. Altıntaş'ın suikasta ilişkin bir not bırakmış olabileceği ihtimalini değerlendiren savcılık, geleceğe mektubun izini sürüyor.