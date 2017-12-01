Rus kadının ölümünde alkol ve ecstasy izi

İstanbul'da ölen ve ailesinin Rus basınına 'Cinayet iması yaptığı Tatyana Çerhanova'nın, ilk tespite göre aşırı alkol ve uyuşturucuya bağlı öldüğü ortaya çıktı. Genç kızın sevgilisi tutuklandı.

Rus uyruklu Tatyana Çerhanova, geçtiğimiz yıl Kıbrıs’a oradan da İstanbul’a geldi. Anadolu Yakası’nda bir gazinoda çalışan genç kız en son 18 Kasım’da ailesiyle görüştü. İddiaya göre, Çerhanova, aşık olduğu bir kişiyle evlenmek istediğini söyledi.

Türk gencin ailesinin karşı çıktığını bu sebeple birlikte kaçacaklarını iddia etti. Aile bu görüşmeden sonra kızlarından haber alamadı. Tatyana Çerhanova, 3 gün önce Bağcılar’da bir otomobilin içinde hayatını kaybetti. Çerhanova’nın annesi Rus basınına verdiği demeçte kızlarının, evliliği onaylamayan aile tarafından zehirlenmiş olabileceğini iddia etti.

ALKOL VE UYUŞTURUCU

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nün çalışma yaptığı. Genç kızın “eskort” olduğu iddiasına ulaşıldı. Polis ekiplerinin ön çalışmasında genç kızın aşırı alkol aldığı ve ecstasy hap kullandığı belirlendi. Çerhanova’nın ölümünde, herhangi bir cinayet izi tespit edilmezken, ölümün alkol ve uyuşturucuya bağlı gerçekleştiği tespit edildi.

SEVGİLİSİ YAKALANDI

Genç kızın son olarak yanında bulunduğu ve birlikte uyuşturucu aldıkları öne sürülen sevgisi I.Y.’ nin gözaltına alındı. I.Y. ifadesinde, olay günü araçta alkol ve uyuşturucu aldıklarını, daha sonra Tatyana Çerhanova’nın titremeye başladığını söyledi. Panik yaparak su almak için araçtan çıktığını belirten döndüğünde ise otomobilin kapısının kilitlendiğini öne sürdü. Çerhanova’yla ara sıra görüştüğünü belirten İ.Y., kuzeninden yardım istediğini, aracın camını kırmakta zorlandıklarını, kapıyı açınca genç kızı hastaneye götürdüklerini belirtti. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan I.Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Tatyana Çerhanova’nın cesedinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği de öğrenildi. Genç kızın kesim ölüm sebebinin uzmanlarca yapılacak inceleme sonucu netleşeceği belirtildi.