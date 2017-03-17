Rüzgar Çetin aracını satıyor

Rüzgar Çetin'in geçtiğimiz yıl bir polisin şehit olmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karıştığı aracı, 150 bin liraya satışa çıkarıldı.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılının Ocak ayında kendi kullandığı aracıyla bir polis aracına çarpmış ve kazada Polis memuru İsmet Fatih Alagöz şehit olmuş, Emre Tetik ise ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Rüzgar Çetin gözaltına alınmış ancak 239 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mağdur olduğunu savunan Çetin, “Gazetede terörist gibi, katilmiş gibi yansıtıldım. Ticari hayatım bundan etkilendi” demişti.

ARACINI SATIŞA ÇIKARDI

Kazanın üzerinden 14 ay geçtikten sonra Rüzgar Çetin’in özel plakalı aracı satışa çıkarıldı. İzmir’deki bir oto galerisi tarafından 152 bin 500 TL’ye satışa çıkarılan aracın kazada aldığı hasarın kısmen giderildiği, ancak hava yastıklarının kaza anında açıldığı haliyle durduğu gözlendi. Galerinin ilanın açıklaması bölümünde ise “2006 model 31000 kilometrede 4S Carrera.arac. Plakalı ruhsatlı ve hasar kayıtsızdır. Öncesi hatasız boyasız aracın motoru çalışır durumda gözüken sol önden hasarlı hava yastıkları açık tahmini masrafı 10 milyar (bin lira) aracın güncel piyasası 300.000 TL ve bu kilometrede Türkiye’de yok. Özel plakalı ünlü birinin aracıdır” ifadesi yer aldı.

Aracın Rüzgar Çetin tarafından galeriye mi satıldığı yoksa satışın komisyon karşılığında Rüzgar Çetin adına mı yapıldığı ise bilinmiyor.