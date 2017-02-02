Saadet Partisi’nin referandumda duruşu nasıl olacak?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak başkanlık referandumunda "hayır" oyu vereceklerini açıkladı

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Ahu Özyurt’un sunduğu Türkiye’nin Gündemi programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandumda ne oy vereceklerini, nasıl bir duruş sergileyeceklerini açıkladı.

Karamollaoğlu, başkanlık anayasasındaki Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin çok geniş olduğunu ve denetlenemez hale getirildiğini vurguladı. Karamollaoğlu, başkanlık sistemine karşı olmadıklarını ancak bu nedenlerden dolayı “hayır” dediklerini vurgularken Necmettin Erbakan’ın başkanlık karşıtı sözlerini de anımsatarak “önümüzde daha önemli problemler var. Meclis güçlü olmazsa, adalet bağımsız olmazsa o zaman o güç Allah saklasın faydalı olmaz çünkü kontrol edilemez hale gelir” ifadelerini kullandı.