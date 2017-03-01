Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yönetim değişikliği

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün görevinden ayrılan CEO Gökhan Buğday’ın ardından işletmeci ISG şirketinin sahibi Malaysia Airports Holdings Berhad (Malaysia Airports), şirketi bir açıklama yaptı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüme kararı alan şirket, yönetimde de değişikliğe gittiğini belirtti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün görevinden ayrılan CEO Gökhan Buğday’ın ardından işletmeci ISG şirketinin sahibi Malaysia Airports Holdings Berhad (Malaysia Airports), şirketi bir açıklama yaptı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüme kararı alan şirket, yönetimde de değişikliğe gittiğini belirtti.

Malaysia Airports Genel Müdürü Badlisham Ghazali, havalimanı şehirleri oluşturma alanında küresel lider olmayı hedeflediklerini belirterek “Bizi sadece bir havalimanı işletmecisi olmaktan çıkıp, dünyadaki trendlerle paralel olarak büyümeyi hedefliyoruz. Grubumuzun bir parçası olan ISG, Türkiye’nin en gelişmiş dört şehrinin ortasındaki konumu ve sahip olduğu önemli potansiyelle uluslararası büyüme stratejimizde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Hali hazırda yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatırımlar sayesinde, ISG hem grubumuza hem de Türkiye ekonomisine ve ülkenin uluslararası itibarına katkı sağlamayı sürdürecek” dedi.

KAPASİTEYİ ARTIRMAK İÇİN YATIRIM YAPILACAK

Ghazali, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçen yıl 30 milyon yolcu ağırladığına dikkat çekerek, yoğunlaşan iç hat trafiği için kapasitenin artması için yeni bir uçağa biniş salonu yapılacağını belirtti ve ekledi:

“Türkiye ekonomisinin en önemli varlıklarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı ciddi bir potansiyel teşkil ediyor. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu ile ISG'nin büyümesi kapsamında yurtdışından gelen yolcuların iç hatlara transferini kolaylaştıran adımlar atacağız.”

İKİNCİ PİST KAPASİTEYİ ARTIRACAK

Açılışı 2018'de yapılacak ikinci pistle kapasitenin ikiye katlanacağını belirten Ghazali, “Uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda, organik büyümesini sürdüren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na yaptığımız yatırımımızın meyvelerini toplamaya devam edeceğiz” diye ekledi. (lı)

DHA