Sabiha Gökçen’i İşgal Girişimi Davası; ‘Ateş etmezsen seni vururum’

Darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması sona erdi.

Darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması sona erdi.

Sorgusu yapılan Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Şenel, “Yarbay Şakir Çınar benim bulunduğum tanka geldi. Bana, ‘ateş edin’ dedi. Şakir Çınar’ın emrine karşı geldik. Beni tehdit etti, ‘ateş etmezsen seni vururum’ dedi. Kimse zarar görmesin diye havaya iki el ateş ettim” dedi.

Sanıklardan Astsubay Sadullah Gökçe, halkın tankların üstüne çıkarak askerleri linç girişiminde bulunduğunu öne sürerek, “Havaya ateş ederek sakin olmalarını istedim” dedi. Telefonuna Baylock yüklemediğini söyleyen Gökçe, evinde bulunan 1 dolarla ilgili olarak da, “Amasya’da oturuyorum, bizim orada davulcuları dolarla oynatırlar. Evde bulunan dolar o düğünlerden kalmadır, avukatım buna ilişkin videoyu size sunacaktır. Hayatım boyunca doları sadece o düğünlerde gördüm” diye konuştu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1’i yüzbaşı, 3’ü üstsubay, 4’ü astsubay ve 20’si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 7’si katıldı.

Davanın üçüncü duruşmasında 8 tutuklu sanığın sorgusu yapıldı. Sabah saatlerinde tutuklu sanıklar Kadir Uyar, İbrahim Türkekul, Adil Aldemir ve Adem Erken’in sorgusu yapıldı. Öğleden sonra yapılan oturumda ise tutuklu sanıklar Muhammed Mustafa Şenel, Ferdi Erdoğdu, Eray Baytar ve Sadullah Gökçe’nin sorgusu yapıldı.

Öğleden sonraki oturuma tutuklu Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Şenel’in sorgusuyla başlandı.

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“ATEŞ ETMEZSEN SENİ VURURUM”

Terör saldırısı olacağı gerekçesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittiklerini söyleyen Şenel, “Orada halk vardı. Babamla telefonda konuştum. Babam, ‘oğlum dikkat edin, muhtemelen askerle polisi karşı karşıya getirecekler. Kimseye ateş açma’ dedi. Kimseye de ateş açmadım, beklemeye koyulduk. Halk, ‘darbe mi yapıyorsunuz, kışlanıza dönün’ diyordu. Kimseyle de bir münakaşaya girmemeye çalışıyoruz, kimsenin zarar görmemesini istiyoruz. Arada darp edilen arkadaşlarımız oldu. Biz alt rütbeli personel olarak orada vakur kaldık. Kalabalık var, linç edileceğimiz korkusu var. Bizi orada koruyan vatandaşlarımız oldu, Allah razı olsun. Emre yüzbaşının sağ elinde kan aktığını gördüm. Daha sonra Yarbay Şakir Çınar benim bulunduğum tanka geldi. Bana, ‘ateş edin’ dedi. Bunu bir iki kere tekrarladı. Recep Astsubay, ‘komutanım kime ateş edelim’ dedi. Şakir Çınar’ın emrine karşı geldik, emrine riayet etmedik. Beni tehdit etti, ‘ateş etmezsen seni vururum’ dedi. Korktum. Kimse zarar görmesin diye havaya iki el ateş ettim. Bir süre sonra sivil kıyafetli polisler geldi. Mukavemet göstermeden teslim oldum. Ben de darp edildim. Terör saldırısı var diyerek çıkarılıyoruz, tanklarla gidiyoruz, kimsenin burnu kanamıyor. Aksine ben ve benim gibi asker arkadaşlarım darp ediliyoruz. Sonradan El Bab’da şehit olan arkadaşım Burak Türkoğlu da bana o gece mesaj atmış, ‘kardeşim ne oluyor İstanbul’da’ diye yazmış. Hukuk eğitimi almadık. Kanunsuz emirle ilgili bir ders almadık. Sadece 3 ay tank eğitimi aldık” dedi.

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1 DOLARA DAVULCU AÇIKLAMASI

Sorgusu yapılan tutuklu sanık Astsubay Sadullah Gökçe, tank komutanı olarak görev yaptığını, o gün terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nı korumak için oraya gittiklerini söyledi. Oraya gittiklerinde halkın birikmiş olduğunu, tankların üzerine çıkarak linç girişiminde bulunduğunu öne süren Gökçe, “Havaya ateş ederek uyarı ateşinde bulundum, sakin olmalarını istedim. Darbe olduğunu söylediler, ben de darbe olmadığını, darbenin içinde olmayacağımızı defalarca söyledim. Bu sırada tanklarla geri geri gitmeye çalıştık. Kendi personelimi ateş etmemesi için uyardım. FETÖ üyesi değilim. Şakir Çınar’ın terör saldırısı var diyerek kandırmasıyla gittik. Telefonuma ne Baylock ne de başka bir program yüklemedim. Amasya’da oturuyorum, bizim orada davulcuları dolarla oynatırlar. Evde bulunan dolar o düğünlerden kalmadır, avukatım buna ilişkin videoyu size sunacaktır. Hayatım boyunca doları sadece o düğünlerde gördüm” diye konuştu.

Tutuklu tank nişancısı Uzman Çavuş Ferdi Erdoğdu ve tutuklu Uzman Onbaşı Eray Baytar, terör saldırısı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittiklerini, darbeyi orada öğrendiklerini belirterek suçlamaları kabul etmediler.

Pazartesi gününden bu yana toplam 21 tutuklu sanığı dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı yarın sabaha erteledi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı’nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

DHA