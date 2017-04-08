‘Sadece hukuka ve demokrasiye değil dinimize aykırı davranıyorlar’

Halk TV'de yayınlanan usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'na konuk olan usta yazar Yılmaz Özdil AKP'ye gönderme yaparak, 'Sadece hukuka ve demokrasiye değil dinimize aykırı davranıyorlar' dedi.

Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programının konuklarından Usta Yazar Yılmaz Özdil AKP’ye gönderme yaparak ve SÖZCÜ Gazetesi’nin de manşetinden yola çıkarak ”Sadece hukuka ve demokrasiye değil dinimize aykırı davranıyorlar” dedi.

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