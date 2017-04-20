Sadi Güven’den eleştirilere yanıt

YSK Başkanı Sadi Güven, kurulun halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere "Cevap vermeyeceğim. Ben siyasi değilim, hakimim" diye yanıt verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin, mühürsüz oy ve zarfların geçerli sayılması nedeniyle referandumun iptal edilmesi yönündeki başvurularını 1'e karşı 10 üyenin oyuyla reddetti. Dün akşam saatlerinde verilen bu karar gündeme damga vurdu. YSK ve Başkan Güven eleştirilerin odağına oturdu.

‘BEN HAKİMİM’

Bugün sabah saatlerinde YSK binasına gelişinde Güven’e, iptalin ardından yapılan eleştiriler soruldu. Sadi Güven gazetecilerin bu sorusuna “Cevap vermeyeceğim. Ben siyasi değilim, hakimim” diye yanıt verdi.

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