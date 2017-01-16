Hülya Sancaklı’nın “Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim” yazılı not bıraktığı sonra da silahını ateşlediği ortaya çıktı.

Saffet Sancaklı’nın eşi, kızına ve oğluna ‘tükendim’ diye not bırakmış

Hülya Sancaklı’nın “Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim” yazılı not bıraktığı sonra da silahını ateşlediği ortaya çıktı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunan 19 yıllık hayat arkadaşı Hülya Sancaklı'nın durumu ciddiyetini koruyor. Hastaneden Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklamada, durumunun stabil olduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü belirtildi.

10 DAKİKADA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Prof. Dr. Hidayet Akdemir, “Hastamız 20.30 civarında ateşli silah ile yaralanıyor. 10 dakika sonra hastanemize getirildi. Erken müdahale çok önemliydi” dedi. Bu arada iddiaya göre Hülya Sancaklı, saat 20.00 sıralarında Ankara'da bulunan oğlu Mert'i arayıp anahtarın yerini söyledi. Annesinin konuşmasından şüphelenen Mert Sancaklı, arkadaşını arayıp eve gitmesini istedi. Sancaklı'nın arkadaşı ile site güvenliği kapının önüne geldiklerinde silah sesini duydu. Ambulans kısa sürede ulaşıp Sancaklı'yı hastaneye kaldırdı. Hülya Sancaklı'nın silahını ateşlemeden önce önce “Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim” yazılı not bıraktığı öğrenildi.