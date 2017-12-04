Sağlık Bakanı Demircan’ın istifa iddiası!

Başkent, akşam saatlerinde hareketlendi. Kulislerde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın istifasını sunduğu ileri sürülüyor. Demircan'ın milletvekilleri ve teşkilat çekişmesi arasında kaldığı için istifa etmek istediği iddia ediliyor.

Başkent’te önemli bir iddia gündeme geldi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın istifasını sunduğu ileri sürüldü. İstifanın nedeniyse teşkilat içerisindeki çekişme olarak iddia edildi. Demircan’ın, il müdürü atamalarından dolayı, istifasını Cumhurbaşkanına sunduğu ileri sürüldü.

TEŞKİLAT VE MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA KALDI

Gerçek Gündem’in iddiasına göre İl sağlık müdürlüğünün sözleşmeli hale getirilmesi ve maaşlarının yükseltilmesi sonrasında, yüzlerce kişi, il müdürü olmak için araya hatırlı kişiler koydu. Bunun sonucunda hem AKP İl teşkilatları ile milletvekilleri arasında hem de milletvekilleri ile Sağlık Bakanı Demircan arasında, çok sayıda tartışma yaşandı.

Baskılara ve yaşananlara tahammül edemeyen Bakan Demircan’ın, istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu ileri sürülüyor. Ancak, Erdoğan’ın istifaya soğuk baktığı iddia ediliyor.