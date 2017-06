Sağlık Bakanı: Esengül hanım keyfimiz yerinde, sarma dolma var

Sağlık Bakanı Bakanı Recep Akdağ, askeri birliklerde gıda zehirlenmeleri ile ilgili olarak, "Herkesi bir kere daha uyarıyorum" dedi. Akdağ, daha sonra bazı askerlerin ailelerini aradı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum’un tarihi Yakutiye Medresesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bursa’nın Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda 10 askerin yedikleri akşam yemeğinden zehirlenmesini değerlendiren Bakan Akdağ şunları söyledi: “Orada da incelemelerimizin devam ediyor. Toplu yemek yenen yerlerde, yemeklere bir takım bulaşma olmasından dolayı enfeksiyon riski bilinen bir risktir. Bunun için toplu yemek yenen yerlerde meselenin dikkatle izlenmesi, bütün kuruluşların buna itina göstermesi gerekiyor. Gıda Tarım Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Tabi biz Sağlık Bakanlığı olarak da meseleleri takip ediyoruz. Ancak her bir kurum toplu yemek yenen öğrenci yurtları, kantinler, hastaneler,Türk Silahlı Kuvvetleri dahil buralarda çok itinalı davranmak lazım. Her bir kuruma ayrı ayrı vazife düşüyor. Mesele olup bittkten sonra arkasından sebebini arıyoruz, buluyoruz vs ama bu işle ilgili yönetmelikler var, mevzuat tamam. Türkiye yemek pişirme, toplu yemek dağıtma, toplu yemek ikram etme hususunda her türlü mevzuata sahip bir ülkedir. Dolayısıyla bu hususta kuruluşların itina etmesi lazım. Yanlış olursa hem idari hem adli cezalar var. Onun için herkesi bir kere daha uyarıyorum, itina etmeli gereğini yerine getirmeli.”

ASKER AİLELERİNE TELEFON SÜRPRİZİ

Ramazan Bayramı’nı geçirmek için memleketi Erzurum’a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Jandarma Bölge Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına da katıldı.

Bakan Akdağ kendi cep telefonu ile üç askerin ailesini arayarak sürpriz yaptı. Asker yakınlarının telefonlarını cep telefonuna kaydeden Bakan Akdağ, ilk olarak jandarma er Kadir Kahrıman’ın babasını aradı. Facetime üzerinden nasıl arayacağını yanındakilere sora Bakan Akdağ, Jandarma Bölge Komutanı’nın Tümgeneral Güray Alpay’ın önerisi ile WhatsApp üzerinden görüntülü arama yaptı.

Kadir Kahrıman’ın Bayburt’ta yaşayan babası telefona cevap vermeyince Recep Akdağ anne Esengül Kahrıman’ı aradı. Esengül Kahrıman’ın bayramını kutlayan Recep Akdağ, “Esengül hanım keyfimiz çok iyi. Burada su böreği, sarma, dolma, çiğ köfte, çay var. Orada olsaydı anca bu kadar olur” dedi.

Daha sonra Manisalı Salih Zeyrekerler’in babası Ali Zeyrekerler’i yine görüntülü arandı. Anne Esma Zeyrekerler oğlunu görünce duygulanındı. Sağlık Bakanı Akdağ, cep telefonu kamerası ile bayram sofrasını Zeyrekerler Ailesi’ne gösterdi. Akdağ, “Esma Hanım ağlama buradaki sofrayı görsen sizde öyle yok. Delikanlı ile götürecez bunları. Benim göbeğim olduğu için yemiyorum onlara ikram ediyorum” demesi gülüşmelere neden oldu.

Son olarak bir yıllık evli olan Serkan Koyun’un Antalya’da yaşayan ve tıbbi sekreter olan eşi Nadire Koyun’u arayan Bakan Akdağ, bayramını kutladı. “Ben Sağlık Bakanı Recep Akdağ” deyince “Gerçekten mi?” diye soran Nadire Koyun, konuştuğu kişinin bakan olduğuna önce inanmadı. Nadire Koyun’a “Facetime var mı, görüntülü görüşebiliriz” diyen Akdağ’a asker eşi “Evet çok iyi olur. Ben açıkcası çok inanamadım da görüntülü olursa daha iyi olur, iki dakika sonra arayın beni” deyip telefonu kapattı. Asker eşi ile Bakan Akdağ arasında geçen bu konuşma protokoldekileri kahkahaya boğdu. İnternet çekmeyince görüntülü konuşma gerçekleşemedi. Bakan Akdağ, “Sesle idare edeceksin artık” deyip Serkan Koyun’u eşi ile görüştürdü. DHA