Sağlık ocağında görevli hemşire kocası tarafından bıçaklandı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında görevli hemşire eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gerger ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında görevli hemşire A.Y., ile eşi N.Y, arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı sağlık ocağı bahçesinde tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte N.Y, eşi, A.Y'yi yanında getirdiği bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eşini bıçaklayan N.Y, olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken, hemşire A.Y'nin yardımına meslektaşları koştu. İlk müdahalesi yapılan A.Y, ambulansla önce Gerger Devlet Hastanesine daha sonra ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan koca N.Y. ise Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA