Sahte fatura operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde jandarma tarafından 16 adrese düzenlenen operasyonda sahte faturalarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde jandarma tarafından 16 adrese düzenlenen operasyonda sahte faturalarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Aligör Mahallesi’nde sahte faturalarla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla savcılık talimatıyla 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dolandırıcılık, sahtecilik ve vergi usulsüzlüğü yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyonda ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 10 sahte fatura koçanı, 52 sahte fiş, 7 dizüstü bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, cep telefonu, hafıza kartları ve tablet ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. DHA