Sahte oya polis müdahalesi

Referandumda bir usülsüz oy kullanma haberi de Bursa İnegöl'den geldi. İnegöl Yunus Emre Lisesi'ndeki 1382 nolu sandıkta usülsüz şekilde oy kullanmaya çalışan bir vatandaşın çabası sandık görevlilerine takıldı. Olaya polis müdahale etti.

Üzerinde TC kimlik numarası olmayan kimlikle oy atmaya çalışan şahsı fark eden sandık görevlileri, oy kullanımına engel olunca tartışma çıktı. TC kimlik numarasının yazılı olduğu alanı sticker ile kapatıp üzerine el yazısıyla kimlik numarasını yazan şahıs oy kullanmakta diretince edince olaya polis müdahale etti. Usülsüz oy kullanması engellenen şahıs, “Ben bu kimlikle her işimi yapıyorum, ilacımı alıyorum” diyerek sandık görevlilerine bağırdı.