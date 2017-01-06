Sahte polis gerçeğine yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtıp, 66 yaşındaki Ayşe H.’nin 40 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle alan 28 yaşındaki Alem K.(28), parayı bankadan çekerken gerçek polis tarafından suçüstü yakaladı.

Kendisini polis olarak tanıtıp, 66 yaşındaki Ayşe H.’nin 40 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle alan 28 yaşındaki Alem K.(28), parayı bankadan çekerken gerçek polis tarafından suçüstü yakaladı.

Dolandırıcıların son kurbanı bu kez Artvin’de yaşayan 66 yaşındaki Ayşe H. oldu. Yaşlı kadını arayan dolandırıcı,”Terör örgütüyle bağlantınızı olduğunu belirledik. Gizli bir operasyon yürüteceğiz. Bu beladan kurtulman için vereceğimiz hesaba para yatıracaksın. Paran devlet güvencesinde, operasyondan sonra vereceğiz” dedi.

Paniğe kapılan Ayşe H. 48 bin lirayı PTT üzerinden, 40 bin lirayı ise verilen banka hesap numarasına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın durumu polise bildirdi. Polis, paranın Adana'daki hesap numarasına yatırıldığını tespit etti. Durum Adana polisine bildirildi. Bir süre sonra parayı çekmek için bankaya gelen Alem K., polis tarafından suçüstü yakalandı Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen tutuklanarak cezaevine konulan Alem K.'nın ifadesinde, “Kahvede oturuyordum, tanımadığım 2 kişi geldi, bana 2 bin TL teklif edip, karşılığında da hesabıma para yatırılmasına izin vermemi istedi. Ben de kabul ettim, parayı çekmeye gelince polisler yakaladı” dediği öğrenildi.