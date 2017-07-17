Sahte sağlık raporundan 6 kişiye gözaltı

Adana'da ehliyet almak isteyen sürücü adaylarına sahte sağlık raporu düzenlediği iddiasıyla 2'si doktor 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne 10 Temmuz’da ehliyet başvurusu yapan bir vatandaşın sağlık raporundan şüphelenen polisler araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu ekipler kentte bulunan 2 özel hastaneden alınan 44 sağlık raporunun sahte olduğunu tespit etti. Hareket geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, belgeleri düzenleyen doktorlar Y.K, H.K.A’yı gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf eden doktorlar anlaşmalı olarak hizmet verdikleri hastanede görevli H.S., Ü.T., C.A. ve C.Y.’nin de olayla ilgisinin olduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında, ehliyet almak için sağlık koşulları el vermeyen kişilere 100 ila 120 lira karşılığında sahte rapor düzenlediklerini söyledi. Hastane yönetiminin ise düzenlenen raporlardan bilgilerinin olmadığını, görevli doktorların dışarıdan hizmet verdiğini açıkladı.

İfadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi. DHA