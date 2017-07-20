‘Şaka kurşunu’ kurbanı polisin cenazesi memleketine gönderildi

Antalya'da, iddiaya göre şakalaştığı polis arkadaşı 24 yaşındaki Sait Ş.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren polis memuru 28 yaşındaki Ümran Yetişken'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 873 Sokak’ta bulunan apartmanın ikinci katında oturan polis memuru Sait. Ş., dün saat 20.30’da şakalaşırken arkadaşını silahla yaraladığını belirterek, çevredekilerden 112’yi arayıp yardım çağırmalarını istedi. Sait Ş.’nin oturduğu daireye gelen sağlık ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Ümran Yetişken’in göğsünden vurulduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Yetişken, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis memuru Sait Ş. ise olay yerine gelen meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Ümran Yetişken’in otopsi işlemi, Antalya Adli Tıp kurumu morgunda tamamlandı. Yetişken’in cenazesi, sabaha karşı yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesi’ne gönderildi.

Polis memuru Sait. Ş.’nin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayet büro amirliğinde ifadesinin sürdüğü belirtildi. İfadesinde Yetişken ile şakalaşırken silahının ateş aldığını ve bu nedenle üzüntü yaşadığını dile getiren Sait. Ş.’nin, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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2 hafta önce aynı apartmanda altlı üstlü daire kiralayan Ümran Yetişken ile Sait Ş.’nin aynı polis okulunu bitirdiği, 24 gün önce Antalya’da göreve başladığı belirtildi. (DHA)