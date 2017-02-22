Sakarya sapığı yakalandı

Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde iki ay içerisinde aynı cadde üzerinde evlerine giden 4 genç kızı gasp edip, cinsel saldırıda bulunan 31 yaşındaki servis şoförü Turgay U. yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adapazarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde son iki ay içerisinde işyerinden çıkıp evlerine giden 16 ve 25 yaşları arasındaki 4 genç kızın ayrı tarihlerde bıçak tehdidiyle cinsel saldırıya uğraması ve gasp edilmesiyle ilgili araştırma yaptı. Saldırıları servis şoförlüğü yapan bir çocuk babası Turgay U’nun gerçekleştirdiğini tespit eden polis, şüphelinin yaşadığı Hendek ilçesindeki evine bu akşam saatlerinde baskın yaptı. Polisleri görünce evinin arkasındaki pencereden atlayarak kaçmak isteyen Turgay U. polis tarafından yakalandı. Turgay U’nun olayda kullandığı 8,5 santim uzunluğundaki bıçak da ele geçirildi.

Adapazarı’na asayiş şubesine getirilen Turgay U’nun, 4 Kasım tarihinde 16 yaşındaki N.E’yi etrafı metal sacla çevrili arsa içerisinde bıçak tehdidiyle cinsel istismarda bulunması, 3 Ocak tarihinde Z.Ç’nin bıçak tehdidi ile yere yatırılarak saldırıya uğraması, 20 Ocak tarihinde M.İ’nin bıçak tehdidi ile gasp edilmeye çalışılması ve 13 Şubat akşamı G.B’nin bıçak tehdidi ile yere yatırılarak saldırıya uğraması olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Turgay U’nun ‘Birden fazla kişiye bıçak zoru ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı ve ölümle tehdit’ suçlamalarından sorgusu sürüyor. (DHA)