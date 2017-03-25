Sakarya’da gece yarısı bin polisle tatbikat

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un talimatıyla gece yarısı olağan üstü durumlara karşı bin polisle tatbikat yapıldı

Sakarya Valisi hüseyin avni coş'un talimatıyla şehirde gece yarısı, olağan üstü durumlara karşı tatbikat yapıldı. İstirahatlı olan polis memurlarına mesaj yoluyla ulaşan emniyet müdürlüğü, yarım saat içinde Kent Meydanında toplanmaları istendi. Gerçekleşen tatbikatta şehir genelinde bin 50, Kent Meydanına ise 700 polis toplandı. 16 ilçede de gerçekleşen tatbikata da müdürlerin hepsi katıldığı görüldü.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, “Olağan üstü durumlara karşı önleme ve müdahale etme planlarımız var. Bu bağlamda hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem İl Jandarma Komutanlığımızın hazırladığı planlar var. Bu planların zaman zaman prova edilmesi, denenmesi, tatbikat yapılması gerekiyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğümüz planlar doğrultusunda bir tatbikatını gerçekleştirdik. Kent Meydanında, Yenikent Polis merkezinde ve İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde 3 noktada polis arkadaşlarımıza mesajlar atıldı. Kısa sürede yarım saat içerisinde arkadaşlar burada toplandı. Bunlar toplandıktan sonra plan ve ihtiyaç doğrultusunda olağan üstü durumu çeşidine göre belirlenen tedbirleri görevleri yapacaklar” dedi.

İHA