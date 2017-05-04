Şamil Tayyar’dan Ömer Faruk Kavurmacı mesajları

İş adamlarına yönelik FETÖ soruşturmasında tutuklanan Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. AKP Milletvekili Şamil Tayyar da, Kavurmacı’nın tahliyesine tepki gösteren çarpıcı açıklamalarda bulundu

İş adamlarına yönelik FETÖ soruşturmasında tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bir daha başkanlığı aday olmayacağını açıklamasının ardından, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edilmesi dikkat çekti. AKP Milletvekili Şamil Tayyar da, Kavurmacı'nın tahliyesine tepki gösteren çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Uykudan yeni uyananlara günaydın…” diye yazan Tayyar, “Geç kahvaltıda kavurma söyleyin, iyi olur!” diyerek isim vermeden Kavurmacı tahliyesine gönderme yaptı.