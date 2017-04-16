Şampiyon, dünya evine girdi

3 Dünya ve 5 kez Avrupa Salsa Şampiyonluğu olan ünlülerin dans hocası Aytunç Bentürk, Fatma Öncü Bentürk’le görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

YALÇIN BEL

Birçok dans otoritesine göre dünyanın yaşayan en iyi 100 dansçısı arasında gösterilen Bentürk ile özel bir bankada çalışan Fatma Öncü Bentürk'ün düğünü önceki akşam Ataşehir Brandium Silence Hotel'de gerçekleşti. Çiftin nikah şahitliğini duayen gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay, Tolga Han, Yonca Evcimik ve Bihter Şenyürek yaparken nikahlarını Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül kıydı.

2'NCİ DALYAYA BAŞLADI

Ünlü gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay, çifte mutluluklar dileyerek, “Geçen sene 100 çiftin nikah şahitliğini yaparak ‘Dalya'yı tamamladım. Bu nikah 107'nci şahitliğim, şahitliğini yaptığım hiçbir çift boşanmadı, çocuk yaptı” dedi. Akbay'ın bu sözleri davetliler tarafından alkışlandı. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de 4'üncü nikahını kıydığını söyledi.

Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı düğünde Bentürk çifti sahnede birbirinden güzel danslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Fatma Öncü Bentürk, davulla tempo tutarken Aytunç Bentürk dans etti. Gelin ve damadın arkadaşları çifti sah- nede bir an olsun yalnız bırak-

mazken saatlerce dans ettiler.