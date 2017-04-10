Samsun 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Referandum için geri sayım devam ediyor! Samsun referandumda hangi cevabı verecek? Samsun referandum sonuçları ne olacak? Türkiye'nin kaderinde önemli bir dönüm noktası olan 16 Nisan'a kısa bir süre kaldı. Samsun'da daha önceki referandumda hangi cevap çıktı? En son seçimlerde Samsun'da hangi sonuçlar çıktı? İşte referandumda Samsun'la ilgili ayrıntılar...

Anayasa referandumu için geri sayım devam ediyor. Samsun referandum sonuçları nasıl olacak? Daha önceki referandum da Samsun’un kararı evet mi hayır mı oldu? İşte Samsun’un önceki seçim sonuçları ve 2010’da gerçekleşen referandumda çıkan sonuçlar…

SAMSUN 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Samsun 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Samsun referandum sonuçlarına göre, 874142 seçmenden 713299 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %82,92 olmuştu.

EVET: %67.37

HAYIR: %32.62

SAMSUN 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Samsun’da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 32,81

Recep Tayyip Erdoğan: % 65,87

Selahattin Demirtaş: % 1,32

SAMSUN 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 seçimlerinde Samsun hangi kararı vermişti? 2015 genel seçimlerde Samsun sonuçları şu şekilde:

AKP: % 63,7

CHP: % 20,4

MHP % 12,5

HDP % 0,6

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