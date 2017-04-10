Samsun 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Anayasa referandumu için geri sayım devam ediyor. Samsun referandum sonuçları nasıl olacak? Daha önceki referandum da Samsun’un kararı evet mi hayır mı oldu? İşte Samsun’un önceki seçim sonuçları ve 2010’da gerçekleşen referandumda çıkan sonuçlar…
SAMSUN 2010 REFERANDUM SONUÇLARI
Samsun 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Samsun referandum sonuçlarına göre, 874142 seçmenden 713299 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %82,92 olmuştu.
EVET: %67.37
HAYIR: %32.62
SAMSUN 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Samsun’da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 32,81
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,87
Selahattin Demirtaş: % 1,32
SAMSUN 2015 SEÇİM SONUÇLARI
2015 seçimlerinde Samsun hangi kararı vermişti? 2015 genel seçimlerde Samsun sonuçları şu şekilde:
AKP: % 63,7
CHP: % 20,4
MHP % 12,5
HDP % 0,6