Samsunlu şehidi 7 bin kişi uğurladı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe, memleketi Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Dün Van’da düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe’nin Türk Bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Amasya’nın Merzifon Havalimanı’na getirildi. Buradan da karayoluyla baba ocağı Samsun’un Vezirköprü İlçesi’ne gönderildi. İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı bugün Köprülü Mehmet Paşa Camisi’ne getirildi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, ilçe belediye başkanları, silah arkadaşları ve yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Şehidin babası Nevrez Şilepe, kardeşleri Ramazan, Recep ve Şeref Şilepe taziyeleri kabul etti. Anne Hatice Şilepe, gözyaşlarına boğuldu. Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Veysel Çakı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan şehit Şiltepe, ilçenin Karabük Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)