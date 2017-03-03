Sanat ve vatan için her şeye katlanmak gerek!

Sanat merkezi kundaklanan Gezen, “Benim için her şeyden önemli olan vatan sevgisidir” dedi ve ekledi: Bizi sevgisiz bir toplum haline getirdiler. Keşke eskisi gibi tasasız güleceğimiz günler gelse

Sanat merkezi kundaklanan Gezen, “Benim için her şeyden önemli olan vatan sevgisidir” dedi ve ekledi: Bizi sevgisiz bir toplum haline getirdiler. Keşke eskisi gibi tasasız güleceğimiz günler gelse

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

Yüzündeki gülücükleri de dilindeki esprileri de çoğalmış Müjdat Gezen'in. Tüm birikimini ve hayatını adayıp genç oyuncular yetiştirmek için 26 yıl önce kurduğu, 20 Şubat günü de kundaklanarak yakılmaya çalışılan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki odasında karşıladı bizi.

Okulun girişinden bahçesine, hatta kapısının önüne kadar her yer geçmiş olsuna gelenlerle doluydu. Röportaj sırasında da gerek masasındaki telefonu, gerek cep telefonu defalarca çaldı, hepsiyle tek tek konuştu, teşekkür etti ünlü sanatçı.

‘BİZİ SEVGİ KURTARIR’

■ Bu tatsız olayın iyi yanı Müjdat Gezen'in ne kadar sevildiğini görmesi galiba…

56 yıldan bu yana herkesi mutlu etmek için filmler, diziler, oyunlar yaptım. Bu da onun karşılığı. ‘Şerden hayır doğar' derler ya bu da onun gibi oldu. Okulu kundaklamaya kalkan kişi, bu sevgiyi, bu ilgiyi, bu coşkuyu görmeme vesile oldu. Toplumun her kesimini birleştirdi. Bana göre bundan sonra Türkiye'yi üç şey kurtarır: Sevgi, sevgi, sevgi… Bakın, Sevgi Müzikali de kapalı gişe oynuyor. Bir insanı sevmekle başlar her şey… Ben sevmeyi seviyorum.

■ Ülke olarak biraz sevgiden uzak kaldık galiba…

14 yıldan bu yana sevgisiz bir toplum haline getirdiler bizi. Yok ‘kindar gençlik', yok ‘dindar gençlik' dediler. Dünya şu anda sevginin üzerinde duruyor. Sevgisizlik en büyük fakirlik olur. Doğayı, sanatı, insanları, hayvanları sevmezsen, onlar da seni sevmezler.

KÖTÜ OLAYLARI SİLDİM

■ Müjdat Gezen'in kimseye öfkesi, kini de olmadı…

(Gülüyor) Nefret etmekten nefret ederim. Benim beynim, kötü olan her şeyi siler, kalan hep sevgidir. Bu yangın olayını da sildim gitti. Okuldaki çocuklar yanık kapıyı saklamışlar, daha onu bile görmedim. Dedim ya sevgi her şeyin ilacıdır. En önemli sevgi de vatan sevgisidir. Vatan dedim ya, bakın size ne anlatacağım. Dün, Alman televizyonu geldi buraya. Benimle röportaj yapıyorlar. Avrupa ülkelerinden gelen haberciler genellikle benim gibi adamları biraz sıkıştırıp, ülke aleyhinde laf almaya çalışırlar. Oysa ben eleştirilerimi sadece ülkemdeyken yaparım. Edirne dışına çıkınca hiç kimse bu ülke aleyhinde laf söyletemez bana, kimseye de laf söyletmem. Alman televizyoncu, benim ağzımdan bir türlü istediği cümleleri alamayınca sordu ‘Tek adam rejimi sıkıntılı değil mi?'. Olmaz olur mu dedim, bunu en iyi siz bilirsiniz Hitler'den dolayı (gülüyoruz).

OKULUMA İLK SALDIRI

■ Bunun alt yapısı nedir?

Bugüne kadar hiçbir şey saklamadığım dostlarımdan birisin ama sana bile söylemek istemiyorum. Vali ‘hiç kimseyle bağlantısı yok, dört çocuğu da var' dedi. Bağlantısı olduğuyla ilgili belge var elimde. Daha önce de bunu söyledim ama o belgeyi isteyen olmadı.

■ Daha önce okula her hangi bir saldırı oldu mu?

Hayır, 26 yıldan bu yana okula ilk defa saldırı oldu. Bakın, AKP dahil, saldırgana hiçbir kesimden destek gelmedi.

ASLA SİYASET OLMAZ

■ Espri, mizah çok önemli…

Keşke yine eskisi gibi tasasız güleceğimiz günler geri gelse. İsmail Dümbüllü'ler, Muammer Karaca'lar gibi. İnsanları esprilerle güldürsek. Hayatım boyunca bunu hep yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Benim okulumda asla siyaset yapılmaz, siyaset konuşulmaz. Herkes işi en iyi nasıl yaparım onu düşünür. En acısı nedir biliyor musun? Saldırganın dört çocuğundan birisi mutlaka bu okuldan yetişmiş sanatçılardan birinin hayranı.

■ Koruman var mı?

Bana yakın koruma teklif ettiler. Zıpkın gibi genç bir adam saldırı anında 74 yaşındaki adamın önüne geçecek, o vurulacak, sonra da ben yaşayacağım. Kabul etmedim ama eve okula girip çıkarken koruyanlar oluyor.

TEŞEKKÜR EDİYORUM…

■ Müjdat abi kendine dikkat et…

Beni yakından koruyan, Allah ve Atatürk (gözlerimiz doluyor). Allah'a şükrediyorum beni bu güzel dünyayla tanıştırdığı için. Atatürk'e de bu memleketin vatandaşı olma şansını bana tanıdığı için teşekkür ediyorum. Yoksa büyük ihtimalle benim adım başka bir şey olacaktı. Hollanda'da kızım, İsveç'te yeğenim var. ‘Buraya gel, yanımızda yaşa' diyorlar. Oysa ben bu toprakların adamıyım. Ayakkabılarımın altından kökler çıkıyor, bu topraklara bağlıyor beni.

HAPİS YATTIM

■ Savaş Dinçel'le Müjdat Gezen'i 80 ihtilalinden sonra zincire vurdular, hapse attılar.

Çizgilerle Nazım Hikmet adlı bir kitap yaptık Savaş'la (Dinçel). Kenan Evren ‘atın bunları içeriye' dedi, zincire vurup içeri attılar. Savcı 21 yıl istedi ama biz 21 günde özgürlüğümüze kavuştuk. Kaderde cezaevindeki insanlarla da tanışmak, konuşmak varmış. Sanat ve vatan için her şeye katlanmak gerek.

Yurtdışından arayıp okulu tamir ettirmek isteyen oldu

■ Sizi kimler aradı geçmiş olsun demek için?

Okuldan mezun olan sanatçılar dahil, bütün öğrencilerimle birlikte herkes yanımda oldu ve olmakta. Suudi Arabistan'dan telefon geldi, ağlamaklı ses tonuyla konuşan bir adam ‘Okulu ben tamir ettirmek istiyorum' diyordu. Almanya'dan evini bağışlamak isteyenler, Amerika'dan arayıp ‘Ne isterseniz yapmaya hazırım' diyenler, Türkiye'nin dört bir yanından günü birlik gelip ‘Geçmiş olsun' diyenler var. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler kol kola yürüyüp geldiler buraya.

ÖZDİL DE OLACAK…

■ Övgüyü hak eden bir sanatçısınız…

Övülmek hoşuma gider ama bunu yüzüme karşı yaparlarsa ya konuyu değiştiririm ya da oradan sıvışır giderim. Ben Fatih Hırka-i Şerif'te yetişmiş, Vefa Lisesi mezunu, orta halli bir ailenin orta halli evladıyım.

■ Müjdat Gezen'in sağlığı yerinde ve şimdi yeni bir oyun var…

(Gülümsüyor) Yılmaz Özdil'in yazılarını Köşe Yazıları adıyla tiyatro sahnesine taşıyorum. 25-26 Mart'ta İstanbul'da Altıyol'daki tiyatroda olacağız. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde İzmir'de Büyükşehir Belediye'sinin davetlisi olarak perde açacağız. Bu oyunda Yılmaz Özdil de yer alacak. Kocaman bir televizyon ekranında Özdil olacak, ben sahnede onunla konuşacağım.

■ Abdülhamit'e hakaret etmişsiniz…

(Gülüyor) Abdülhamit'in beş kuşak sonraki bir torununa Yılmaz'la (Özdil) ben hakaret etmişiz, alay etmişiz. Bu kundakçı arkadaş da 33 yıl bu millete çektirmedik sıkıntı bırakmamış, korkak padişah Abdülhamit'in torunu olduğunu söylüyor. Yahu, bari ‘Fatih Sultan Mehmet'in torunuyum' deyiver de değsin, adam gibi adamdı o.

Okul yandığı için değil bekçim için üzüldüm!

■ Yangın haberini aldığın an neler hissettin?

Eşim Leyla'ya 02.00'de telefon gelmiş ama o beni uyandırmamış. İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve diğer öğrencilerim okula gelmişler. Sabah 07.00'de uyandım, o zaman haberim oldu. Okula koştum baktım ki, ön cephesi simsiyah. İlk tepkim şu oldu, ‘zaten eskimişti, bir onarım yapılması gerekiyordu.' hiç üzüntü duymadım. Asıl üzüldüğüm olay, Bekçimiz Mahmut'un ayaklarının yanması oldu. Çok şükür kötü bir durumu yok. Okulun yanan yeri yerine gelir de Mahmut'un yanan bacakları yerine gelmezdi.

■ Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı “Müjdat Gezen tribüne oynuyor” dedi.

(Gülüyor) Oy almak için!.. Nabi Avcı, Eğitim Bakanı oldu, eğitimin haline bakın… Turizm Bakanı oldu, oteller sinek avlıyor… Kültür Bakanı oldu, yok, olamadı… Nabi Avcı bana ‘Tribüne oynuyor' diyeceğine işine baksın!