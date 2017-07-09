Sanatçılar Livaneli’ye eşlik etti

Maltepe'de düzenlenen Adalet Mitingi'ne çok sayıda edebiyatçı, şair, ressam, yazar, akademisyen, tiyatro ve sinema sanatçsı ile aydınlar katıldı.

Bedri Baykam, Eşber Yağmurdereli, Sumru Yavrucuk, İbrahim Kaboğlu, Rutkay Aziz, Nasuh Mahruki, Meltem Cumbul, Özgür Mumcu, Melika Demirağ, Kardeş Türküler, Erdal Erzincan, Levent Bozok, Orhan Alkaya, Atilla Atasoy, Ege, Kenan Kocatürk, Mustafa Alabora, Dilek Türkan, Gülriz Sururi ve Genco Erkal’ın da aralarında olduğu sanatçılar kürsüye davet edildi. Alandaki topluluğu selamlayan sanatçılar, hep bir ağızdan ‘Arkadaş’ şarkısını ve ‘Gençlik Marşı’nı seslendirdi. Miting Zülfü Livaneli’nin şarkı söylemesiyle devam ediyor. DHA