Sanayi Bakanı: Zeytinlikler konusu tekrar gündeme gelebilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tepkiler üzerine üretim reform paketinden çıkarılan zeytinlikler ile ilgili, "Mevcut zeytincilikle ilgili kanun ihtiyaçları karşılamıyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı sürece, ihtiyaçlar ortada durduğu sürece bu tekrar gündeme gelebilir" dedi.

Bakan Faruk Özlü, Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’nde belediye tarafından düzenlenen iftara katıldı. Üretim reform peketinden çıkarılan zeytinlikler ile ilgili açıklama yapan Bakan Özlü, şöyle konuştu:

“Üretim reform paketi başlangıçta 76 maddeydi. Zeytinlikler bunun içinde sadece 2 maddeydi. Şimdi 74 madde vardı. Komisyonda da genel kurulda da ilaveler oldu. 100 maddeyi geçti. İçerisinde üniversite kurulumları geldi, birtakım yeni vergisel indirimler geldi. Türkiye´deki üreticilerin, sanayicilerin önünü açacak olan çok değerli bir pakettir. Zeytinlikler konusu aslında paket içerisinde sadece 2 maddedir. Düşündüğümüz bölgeler vardı. Güney Marmara gibi, Balıkesir, Bandırma gibi. Bu bölgelerde endüstri bölgeleri kurmak istiyorduk. Halen kurmaya engel bir durum söz konusu değil. Olsa iyi olurdu, olmaması da bir sıkıntı değil. Fakat şunu ifade etmek isterim. Mevcut kanun, zeytincilikle ilgili kanun 1939 yılında çıkmış bir kanun. 1995 yılında ve 2008 yılında kısmi revizyon görmüş bir kanun. Bu kanun ihtiyaçları karşılamıyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı sürece, ihtiyaçlar ortada durduğu sürece, bu tekrar gündeme gelebilir. Ancak bizim şu anda Meclisten geçen pakette çok önemli yapacağımız işler var. Bunlara yoğunlaşacağız.”

Bakan Özlü, proframın ardından Ankara’ya hareket etti. DHA