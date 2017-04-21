Sandıktan % 51.4 ‘Hayır’ çıksaydı 16 Nisan, 17 Nisan’da iptal edilirdi

YSK önce AKP’li üyenin başvurusuyla ‘mühürsüz oy ve zarflar geçerli’ kararını verdi. Ardından muhalefetin “Referandum iptal edilsin” taleplerini reddetti. İtirazlar sokaklara taşarken, ülkenin dört bir yanında “Hayır önde olsaydı, YSK’nın tavrı ne olurdu” sorusuna yanıt aranıyor. Siyasetçi ve hukukçular, can alıcı soruya yanıt verdi:

ÇOK SİNSİ BİR PLAN

Yusuf Halaçoğlu (Bağımsız Milletvekili): 16 Nisan günü son anda devreye sokulan çok sinsi planla ‘mühürsüz oyların geçerli sayılacağı' kararı alındı. Hayır oyları yüzde 60'ın üzerinde olsaydı, bu mühürsüz pusulalar referandumun iptali için kullanılacaktı. YSK gibi bir kurul kanunu takmıyorsa, bundan sonra Türkiye'nin başına geleceklerini gösteren bir örnektir bu.



FETÖ'DEN İÇERİDEYDİLER

Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): Sandıktan ‘Hayır' sonucu yüzde 55 civarı bile çıksa, kesinlikle seçimler iptal edilirdi. YSK'nın saraydan korkan ve onlarla birlikte hareket eden tutumuna bakınca, ‘Hayır'ın az farkla önde çıkması durumunda iptal kararı verebilirlerdi. YSK üyeleri ise iptal talebimizi kabul etmiş olsalardı, FETÖ'den gözaltına alınmış olurlardı.

MİLLET İRADESİNE TUZAK

Levent Gök (CHP Grup Başkanvekili): Milletin iradesine mühürsüz tuzak kurulmuştur. Mühürsüz tuzak diyorum çünkü bunu çıkacak her sonuçta kendi avantajları için kullanmayı planladılar. Sandıktan ‘Hayır' çıksaydı, mühürsüz oyları gerekçe göstererek seçimi iptal ettirirlerdi. Mühürsüz oyları kendi avantajlarına kullanarak meşru olmayan bir ‘Evet' çıkardılar.

GÜROYMAK İPTAL EDİLMİŞTİ

Fikri Sağlar (CHP Milletvekili): Yüzde 51.4 ‘Evet' yerine yüzde 51.4 ‘Hayır' çıksaydı YSK kesinlikle bu referandumu iptal ederdi. Güroymak seçimi örneği var ve YSK mühürsüz zarf nedeniyle bu seçimi iptal etti. O günkü YSK Başkanı ile bugünkü YSK Başkanı da aynı isim. YSK kumandalıdır, talimatlıdır. 11 YSK üyesinden birinin, karara muhalif kalması ise büyük cesarettir.

ÇİFT TARAFLI HAZIRLIK

Murat Emir (CHP Milletvekili): Mühürsüz oy pusulaları ve zarf hazırlığı ‘Hayır'a' karşı yapıldı. Çift taraflı bir hazırlık. Mühürsüz oyları hem ‘Hayır' çıkıp işlerin ters gitmesi durumunda, hem de ‘Evet' çıkması çabasında kullanmak için üretildiğini düşünüyoruz. ‘Hayır' çıksa devlet gücünü ve kendilerine bağımlı olan YSK'yı kullanarak sonucu kendilerinin lehine çevirirlerdi.

FAZLA PUSULALAR NEREDE?

İlhan Cihaner (CHP Milletvekili): Mühürsüz oyların sayısı bilinmediğinden, ‘Hayır' oylarının önde çıkması durumunda YSK'dan da seçimin iptali yönünde karar çıkabilirdi. Seçmen sayısından yüzde 30 fazla olarak gönderilen pusula ve zarflar ne oldu? Sandık mührünün önemi de buradan geliyor. O oyun, o sandıkta kullanılıp kullanılmadığını gösteren kanıt mühürdür.

HER YOLU DENERLERDİ

Yekta Güngör Özden (Anayasa Mahkemesi eski Başkanı): Halkoylaması benzer bir farkla ve ‘Hayır' olarak sonuçlansa, AKP her türlü girişimde bulunurdu. Bugün geri çevirmeye çalıştıkları yakınma, suçlama ve hataları, şişirerek ülkenin ortamını tehlikeli boyutlara taşıtabilirlerdi. Referandumun iptali için başvurmadık yol ve yöntem bırakmazlardı.

ÇOK PLANLI BİR HAREKET

Turgut Kazan (Avukat): Referandumda ‘Hayır' çıksaydı, oylar mühürsüz olduğu için, yasa gereği iptal kararı verme zorunluluğu da görünecek, bu karara da açık yasa hükmü varken kimse karşı koymayacaktı. Planlı bir şeklinde yaptılar. AKP temsilcisinin dilekçesi ve bunun üstüne YSK'da yapılan ivedi bir toplantıyla alınan karar da bunu göstermektedir.