Şanlı bayrağımıza büyük saygısızlık

Malatya Doğanyol’da, Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenevinde düzenlenen törende Türk Bayrağı başka yer yokmuş gibi kadınlar tuvaletinin kapısına asıldı. Yetkililer bu duruma sessiz kaldı, vatandaş tepki gösterdi

Malatya'nın Doğanyol İlçesi'nde büyük bir skandal yaşandı. Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede bir dizi program düzenledi. Program çerçevesinde, Tanrıverdi Öğretmenevi'nde de yemek verildi. Yemeğe; Kaymakam Asım Solak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler ve asker ile emniyet temsilcileri katıldı. Törende başarılı olan öğrencilere ödül verildi, öğretmenlere çeşitli hediyeler sunuldu. Ancak tören boyunca Türk Bayrağı, kadınlar tuvaletinin kapısında asılı durdu.

Bayrağın önünde verilen pozlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde de yayınlandı. Sitede, kutlamalarla ilgili şu bilgi paylaşıldı:

“Öğretmenler Günü Programı, ilçemizde bulunan kamu kurumu amirleri, öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin katılımıyla Hükümet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın çelenk sunumuyla başladı. Akabinde bir grup öğretmenle sayın Kaymakamımız Asım Solak ziyaret edildi. İlçemizde görev yapan tüm öğretmenler ile Kaymakamımız ve ilçe belediye başkanımızın katıldığı yemek programı düzenlendi. Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen kompozisyon, şiir, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Öğretmenlerimize çeşitli hediyeler takdim edildi.''