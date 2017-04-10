Şanlıurfa 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Referanduma kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin kaderini etkileyecek 16 Nisan 2017 referandumu tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Şanlıurfa referandumda hangi cevabı verecek? Referandum sonuçlarına göre Türkiye hangi yöne gidecek? Şanlıurfa'da önceki referandumda ve seçimlerde hangi sonuçlar çıktı? İşte ayrıntılar...

Zaman azalıyor referandum günü yaklaşıyor. Referandumda sonuçlarına göre evet mi çıktı hayır mı çıktı 16 Nisan gününün en çok merak edilen soru olacak. Şanlıurfa referandumda hangi cevabı verecek? Şanlıurfa önceki referandumda hangi cevabı verdi? Şanlıurfa önceki seçimlerde hangi cevabı verdi?

ŞANLIURFA 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Şanlıurfa 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Şanlıurfa referandum sonuçlarına göre, 827424 seçmenden 568009 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %69,71 olmuştu.

EVET: %94.40

HAYIR: %5.59

ŞANLIURFA 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Şanlıurfa cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 5,16

Recep Tayyip Erdoğan: % 68,60

Selahattin Demirtaş: % 5,16

ŞANLIURFA 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 seçimlerinde Şanlıurfa hangi kararı vermişti? 2015 genel seçimlerde Şanlıurfa sonuçları şu şekilde:

AKP: % 64,6

CHP: % 2,7

MHP % 2,8

HDP % 28,5

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