Şanlıurfa Belediyesi PKK’lıların isimlerini sildi

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi’nde bulunan mezarlıktaki terör örgütü PKK/PYD mensuplarının mezarlarında yer alan örgütsel simge ve kod isimleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

Suriye'nin Kobani kentinde terör örgütü IŞİD ile çıkan çatışmalarda ölen PKK/YPG'lilerin toprağa verildiği Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi’ndeki mezarlıktaki terör örgütüne ait simge ve kod isimler ile üzerinde ‘şehit’ yazılı mezar taşları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından belirlendi.

Ekipler, zırhlı polis araçları eşliğinde mezarlıkta PKK/PYD mensuplarının suç unsuru oluşturan 25 mezardaki örgütsel simge ve kod isimleri, spiral makinesiyle sildi. Bazı mezar taşları ise kaldırıldı. Mezarlıkta yapılan çalışma dolayısıyla giriş çıkışlar tutularak kimse mezara bırakılmadı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı. DHA