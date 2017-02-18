Şanlıurfa’da hain saldırı: 2 şehit, 17 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristler, hakim ve savcılarla emniyet mensuplarının oturduğu lojmanlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda, zabıt kâtibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete şehit oldu, ayakta tedavi görenlerle birlikte toplam 34 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristler, hakim ve savcılarla emniyet mensuplarının oturduğu lojmanlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda, zabıt kâtibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete şehit oldu, ayakta tedavi görenlerle birlikte toplam 34 kişi de yaralandı.

Yenişehir Mahallesi’nde hakim, savcı ve zabıt katipleri ile emniyet mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi’nin bulunduğu sokağa, akşam saatlerinde PKK’lı bir terörist tarafından park edilen bomba yüklü araç, saat 20.30 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan, kulakları sağır eden patlamada, lojman ile çevredeki binalar ve park halindeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alıp, ikinci bir patlamaya karşın vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıda ayakta tedavi görenlerle birlikte 34 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi ise sesin şiddetiyle şoka girip işitme kaybı yaşadı.

ZABIT KATİBİNİN OĞLU DA ŞEHİT OLDU

Saldırının hemen ardından ilçedeki izinli sağlık personelleri, göreve çağrıldı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan babası adliyede zabıt katibi olduğu belirtilen Ahmet Oktay Günak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Patlama nedeniyle işitme kaybı yaşayan kişilere ise sağlık merkezlerinde ayakta müdahale edildi.

VALİ TUNA: TERÖRİST 18-20 YAŞLARINDA

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bombalı araçla saldırı düzenlenen Viranşehir İlçesi’ne geldi. Kaymakam Ömer Çimşit ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Tuna, güvenlik güçlerinden saldırıyla ilgili bilgi aldı. Vali Tuna, daha sonra Viranşehir Devlet Hastanesi’ne geçip acil serviste tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Vali Güngör Azim Tuna, saldırıyla ilgili olarak, 18- 20 yaşlarındaki teröristin aracı park ettikten sonra uzaktan kumandayla patlattığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI, VALİYİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’yı telefonla arayarak saldırıya ilişkin bilgi aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının hemen ardından bölgeyi çembere alan polis, PKK’lı teröristin yakalanması için operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, bazı adreslere de eş zamanlı baskın yaptı. Saldırıya ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

MAHALLE BEKÇİSİ ŞEHİT OLDU

Kahpe saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete’nin de şehit olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kayıp olduğu yönündeki ihbar üzerine Kete’nin lojmanın enkazı altında kalmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak çalışma başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri, bir süre sonra İbrahim Kete’nin cenazesine ulaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Viranşehir ilçemizde Adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan Mahalle Bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete’nin cansız bedenine ulaşılmıştır.”

VATANDAŞLAR KAN VERMEK İÇİN HASTANELERE AKIN ETTİ

Patlama sonrası kan ihtiyacının olduğunun duyurulmasının ardından binlerce kişi kan vermek için hastane aciline akın etti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

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