Suriyeli zannedilerek linç edilmek istenen şahıs Türk çıktı

Şanlıurfa'da, polisin şüphe üzerine kimlik istediği iki gencin direnmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Kimlik kontrolü yapılan gençlerin Suriyeli olduğu söylentisi üzerine ortalık bir anda karıştı. Kısa sürede büyüyen olayda vatandaşlar, Suriyelilerin bulunduğu işyerlerine taşlarla saldırdı. 1 polis yaralanırken 2 genç ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, polisin şüphe üzerine kimlik istediği iki gencin direnmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Kimlik kontrolü yapılan gençlerin Suriyeli olduğu söylentisi üzerine ortalık bir anda karıştı. Kısa sürede büyüyen olayda vatandaşlar, Suriyelilerin bulunduğu işyerlerine taşlarla saldırdı. 1 polis yaralanırken 2 genç ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Balıklıgöl girişindeki Haşimiye Meydanında kimlik sorgusu yapan polislere zorluk çıkarak iki şahıstan biri polise kafa atarak yaraladı. Olayı gören vatandaşlar ise şahsın Suriyeli olduğunu iddia ederek linç etmeye çalıştı.

Zanlılardan biri polis tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, diğeri ise bir iş yerine sığındı. Kısa sürede sayıları yüzleri bulan vatandaşlar, içerideki şahsa saldırmak istedi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerine sığınan şahsı güçlükle kalabalığın elinden kurtararak emniyete götürdü. Emniyette sorgulanan şahsın Suriyeli olmadığı ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Mehmet K. olduğu belirlendi.

SURİYELİLER İŞYERLERİNİ KAPATIP EVLERİNE ÇEKİLDİ

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde çıkan olayların ardından yaklaşık 150 kişilik bir grup kent merkezindeki Suriyelilere ait işyerlerine zarar verdi. Yaşanan olaylar üzerine öfkeli kalabalık grubu gören bazı Suriyeli işletmeciler, işyerlerinin kepenklerini kapatıp evlerine çekildi. Suriyelilerin en yoğun olduğu Topçu Meydanı’nda toplanan Şanlıurfalı grup ‘Polise uzanan eller kırılsın’, ‘Suriyeli istemiyoruz’ sloganlarını atarak, yolda gördükleri Suriyelilere saldırması üzerine kentte gerginlik büyümeye devam etti. Bahçelievler Mahallallesi’ne yönelen öfkeli grup burada Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını sopa ve taşlarla kırıp zarar verdi. Suriyeli gerginliğinin büyümesi üzerine polis zırhlı araçlarla Suriyeliler yoğun olduğu mahalle ve sokaklarda güvenlik tedbiri almaya başladı.

POLİS, VATANDAŞLARI PROVAKSAYONA KARŞI UYARDI

Yaşanan olaylar üzerine Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bazı provokasyonların sosyal medya üzerinden örgütlenip Şanlıurfalılar ile Suriyelileri karşı karşıya getirmek, kaos ortamı yaratılmak istendiği belirtildi. Şanlıurfa’da gerginliğin çıkmasına sebep olan olayın sorumlusunun Suriyeli olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfalı bir gencin kız arkadaşıyla kavga etmesi üzerine yunus polislerin müdahalede bulunması üzerine yaşanan arbedede 1 polis darp edildi. Polis ile şahıs arasında yaşanan arbedeyi gören çevredeki vatandaşlar, ‘Polise nasıl vurmaya kalkarsın?’ diyerek şahsın Suriyeli olduğunu söylentisi yayıldı.”

Açıklamada olayların çıkmasına neden olduğu belirtilen Akçakale İlçesi’ne kayıtlı Mehmet K.’nın ise gözaltında olduğunu duyurdu.

DHA