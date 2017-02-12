Şanlıurfa’daki rehine krizinde yeni gelişme

Şanlıurfa’da gasp ettiği takside imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu yaklaşık 18 saattir rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., 2 çocuğunu serbest bıraktı. Polisler tarafından alınan 2 çocuk tedavi için hastaneye götürüldü.

Şanlıurfa’da gasp ettiği takside imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu yaklaşık 18 saattir rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., 2 çocuğunu serbest bıraktı. Polisler tarafından alınan 2 çocuk tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini yapan polis ekipleri, havaya ateş açan bir kişi olduğunu belirleyince harekete geçti. Polisin geldiğini gören cezaevi firarisi olarak aranan Osman B. bölgede bulunan bir ticari taksiye eşini ve 4 çocuğunu bindirip silah zoruyla sürücüden aracı hareket ettirmesini istedi. Polis ekipleri, taksiyi gasp eden kişinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında taksi şoföründen stabilize yola girmesini isteyen Osman B.’nin de içinde bulunduğu aracın yolu polis ekiplerince kesildi. Polislere teslim olmamak için üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş açıp eşi ve 4 çocuğunu öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerle görüştüğü sırada adı öğrenilmeyen taksi sürücüsü bir fırsatını bulunup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı.

‘Cinayet' suçundan cezaevinde bir süre yatıktan sonra yarı açık cezaevine konulan buradan izinli çıktığı belirtilen şüpheliyi ikna etmek için çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Osman B.’yi ikna etmek için Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce şüpheliyi ikna etmek için zırhlı araçtan anons yaparak, ikna etmeye çalıştı.

Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B., eşi ve çocuklarının bulunduğu taksiyi tarlaya sürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.’nin bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Çevresi sarılan taksideki rehinelerin kurtarılması için polisin sürdürdüğü çalışmalar 12 saati buldu.

Sabaha kadar uyumayan ekipler, Osman B.’ye takside üşüyen eşi ve 4 çocuğunun bırakılması için sık sık anons yapıyor. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı.

REHİNE KRİZİ DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., ikna çalışmaları devam ediyor. Yaralama suçundan bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan 38 yaşındaki Osman B., eşi ve 4 çocuğunu, İbrahim Yıldız’dan tabancayla gasp ettiği takside rehin tutuyor. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobilde ailesini rehin tutan Osman B., polislerin su ve yemek teklifini reddetti. Osman B.’yi ikna etmek için babası ve kardeşi de geldi.

Polis, Osman B.’nin takside aç- susuz şekilde rehine tuttuğu eşi ve çocukların zarar görmemesi için operasyon yapamazken, 15 yıldır oğluyla konuşmadığını söyleyen babası da oğlunu ikna edemedi ve olay yerinden ayrıldı.

TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Osman B.’yi ikna çalışmaları 17 saattir aralıksız sürürken, şüpheli polisten bir araç tahsis edilmesini ve serbest bırakılmasını istedi. Eşi ve çocuklarını da yanına alacağını söyleyen Osman B.’nin ikna çabaları sürüyor.

2 ÇOCUĞUNU SERBEST BIRAKTI

Şüpheli Osman B.’nin teslim olmaya yanaşmadığı görülürken, şahıs rehin tuttuğu 4 çocuğundan 2'sini serbest bıraktı. Serbest bırakılan çocukların İbrahim ve Nurşah B. olduğu belirtildi. Serbest bırakılan çocuklar, polis gözetiminde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan çocuklar sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri eşi ve 2 diğer çocuğunu araçta rehin alan şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA