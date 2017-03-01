Şans Topu sonuçları 1 Mart: İşte MPİ Şans Topu 820. haftasında 5+1 bilen yine yok!

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 01.03.2017 tarihli Şans Topu çekilişi yapıldı. 820. kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen yine çıkmadı ve 1.5 milyonu aşan ikramiye haftaya devir etti. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile kazanılan ikramiye miktarları...

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 01.03.2017 tarihli Şans Topu çekilişi yapıldı. 820. kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen yine çıkmadı ve 1.5 milyonu aşan ikramiye haftaya devir etti. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile kazanılan ikramiye miktarları...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Noter ve çekilişi komitesinin hazır olduğu ve canlı olarak yapılan Şans Topu çekilişinde 820. haftanın sonuçları ve kazandıran numaraları belli oldu. Şans Topu geçen hafta çekilişinde 5+1 bilen olmadığı için devir etmişti ve bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir kere daha devir etti. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

Şans Topu 820. haftanın kazandıran numaraları; 7, 11, 13, 20, 29 + 6 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada Şans Topı 1 Mart çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiyenin 3 milyon 341 bin 214 lira, büyük ikramiyenin ise bir milyon 507 475 lira olarak açıklandı.

Şans Topu 1 Mart 2017 tarihli çekilişinde 5+1 bilen olmayınca 1 milyon 507 bin 475 lira yetmiş altı kuruş olan büyük ikramiye gelecek haftaya devir etti.

Şans Topu çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ise şöyle; 5 bilen 21 kişi 3 bin 742 lira doksanar kuruş, 4+1 bilen 294 kişi 267 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 683 kişi 28 lira ellişer kuruş, 3+1 bilen 7 bin 853 kişi 16 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 97 bin 410 kişi 3 lira yetmiş beşer kuruş, 2+1 bilen 70 bin 620 kişi 5 lira yirmişer kuruş, 1+1 bilen 224 bin 93 kişi 3 lira on beşer kuruş ikramiye alacaklar.



ŞANS TOPU GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu 819. haftanın kazandıran numaraları; 16, 20, 27, 28, 31 + 5 olarak belirlendi.

Şans Topu 22 Şubat 2017 tarihli çekilişinde 5+1 bilen olmayınca 721 bin 587 lira elli kuruş olan büyük ikramiye gelecek haftaya devir etti.

Şans Topu çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ise şöyle; 5 bilen 19 kişi 3 bin 798’ar lira, 4+1 bilen 230 kişi 314 lira onar kuruş, 4 bilen 2 bin 616 kişi 36 lira seksen beşer kuruş, 3+1 bilen 6 bin 813 kişi 17 lira doksanar kuruş, 3 bilen 80 bin 64 kişi 4 lira yirmişer kuruş, 2+1 bilen 63 bin 533 kişi 5 lira otuzar kuruş, 1+1 bilen 215 bin 984 kişi 3’er lira ikramiye alacaklar.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ’NDEN ŞANS TOPU DEVİR SAYISI HAKKINDA YAPILAN DUYURU

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.