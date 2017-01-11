Şans Topu sonuçları: (11 Ocak) Büyük ikramiye 2. kez devretti

Şans Topu sonuçları açıklandı. 11 Ocak tarihli 813. hafta Şans Topu çekişine göre büyük ikramiyeyi hiç kimse bilemezken 1.424.417,96 TL gelecek haftaya devretti.

Şans Topu sonuçları açıklandı. 11 Ocak tarihli 813. hafta Şans Topu çekişine göre büyük ikramiyeyi hiç kimse bilemezken 1.424.417,96 TL gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresine bağlı olan ve her çarşamba günü yüz binlerce lira dağıtan Şans Topu’nun sonuçları açıklandı. 11 Ocak tarihli 813. hafta Şans Topu çekişine göre büyük ikramiyeyi hiç kimse bilemezken 1.424.417,96 TL gelecek haftaya devretti.

Şans Topu 813. haftanın kazandıran numaraları; 02 – 03 – 08 – 20 – 26 + 08 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 19 kişi 3.784,80 TL, 4+1 bilen 199 kişi 361,45 TL, 4 bilen 2.443 kişi 39,30 TL, 3+1 bilen 6.180 kişi 19,40 TL, 3 bilen 74.907 kişi 4,50 TL, 2+1 bilen 59.325 kişi 5,70 TL ve 1+1 bilen 194.774 kişi 3,30 TL