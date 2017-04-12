Şans Topu sonuçları 12 Nisan: Şans Topu’nda kazanan numaralar açıklandı!

Şans Topu'nda bu akşam yapılan çekilişle 12 Nisan Şans Topu sonulçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 826. numaralı Şans topu çekilişinde büyük ikramiye Antalya Korkuteli'nden tek kişiye çıktı.

Şans Topu sonuçlarında 12 Nisan 2017 tarihli çekilişin kazananları belirlendi. Şans Topu sonuçları belli oldu şans oyunu müdavimleri arama motorlarına akın etti. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçları haberimizde…

Şans Topu 826. haftada kazandıran numaraları açıklandı. Şans oyunu tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen ve +1 numarayı bilmenin özel önemi olan Şans Topu adlı şans oyununda kazanan numaralar şöyle;

ŞANS TOPU 12 NİSAN SONUÇLARI: 1-4-10-26-32 + 9

ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 TUTTURMA OLASILIĞI NE KADAR?

Şans Topu oyununda 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 adet, 1 ile 14 sayı kümesi içinden de 1 adet olmak üzere 5+1 tutturursanız o haftaki büyük ikramiyeyi kazanıyorsunuz. İhtimal ise şöyle: 3 milyon 895 bin 584'te 1